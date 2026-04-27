La ciudad de Rosario suma a su agenda cultural una propuesta destacada con la llegada de ‘Las mujeres de mi vida’, la exposición de la reconocida humorista gráfica argentina Maitena Burundarena, que inaugura el miércoles 29 de abril a las 19 en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC, Paseo de las Artes y el río).

Con más de tres décadas de trayectoria, Maitena presenta un recorrido por su universo creativo, donde despliega su mirada aguda sobre la vida cotidiana de las mujeres. Su humor, a veces tierno, a veces transgresor, siempre inteligente y accesible, la convirtió en una de las autoras más leídas y reconocidas a nivel internacional.

La muestra reúne obras emblemáticas como Mujeres Alteradas, Superadas y Curvas Peligrosas, e incorpora además material inédito: originales, bocetos y piezas que permiten asomarse al detrás de escena de su proceso creativo.

Más que una retrospectiva, la exposición funciona como una celebración de su trayectoria en el humor y la historieta, invitando a revisitar temas presentes a lo largo de toda su obra: la maternidad, el trabajo, la pareja y el cuerpo. Con pocas viñetas y una claridad distintiva, Maitena logra abordar cuestiones complejas que muchas veces requieren extensos desarrollos para ser comprendidas.

La muestra podrá visitarse del 29 de abril al 20 de julio y contará con una programación activa que incluirá talleres, visitas guiadas y actividades para distintos públicos.

Con esta propuesta, Rosario continúa fortaleciendo su perfil cultural, promoviendo el acceso a producciones de relevancia nacional e internacional e invitando a nuevos públicos a acercarse a sus espacios culturales. ​ ROSARIOPLUS