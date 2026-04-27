Como parte de la intensa actividad que el peronismo santafesino y nacional desplegó hacia fines de la semana pasada en la provincia, el diputado nacional Germán Martínez recorrió las ciudades de Santa Fe y su Rosario natal, donde aprovechó para realizar actividades y fortalecer los vínculos militantes con La Corriente.

Metido de lleno en su trabajo legislativo, en un escenario atravesado por debates clave como la reforma electoral, el legislador advirtió sobre la necesidad de sostener un contrapeso frente a las políticas de ajuste del presidente Javier Milei.

En paralelo, puso el foco en la interna del Partido Justicialista y subrayó la importancia de no perder de vista el proceso de reorganización, con la convicción de que el diálogo permitirá construir una síntesis a partir de una “estrategia común”.

Si bien reconoció que el peronismo atravesó un momento delicado que derivó en la pérdida del gobierno nacional, Martínez destacó que “hay un piso de adhesión a las ideas del justicialismo, que se expresó con casi el 30% de los votos en la elección de diputados nacionales”.

Sobre esa base, planteó una premisa concreta: “Garantizar la unidad del espacio”. Y agregó: “No estamos en el momento de la síntesis, sino de la expresión. Es importante que todos los sectores puedan plantear sus ideas”.

Además, consideró que “hay dos grandes corrientes dentro del justicialismo que pueden competir en una PASO y luego ordenar el espacio: el que gana conduce y el que pierde acompaña”.

Según remarcó, “esa estrategia en 2019 permitió la llegada de (Omar) Perotti a la gobernación”. Luego recordó que “quedó claro que los espacios que decidieron ir por afuera del Partido Justicialista no tuvieron buenos resultados”.

En lo personal, Martínez no negó que le “entusiasma” la posibilidad de competir por la gobernación, aunque puso paños fríos y remarcó la necesidad de “ser orgánico” y de no anteponer “las aspiraciones individuales al conjunto”.

—¿Qué te trae a la provincia y qué actividades realizaron en Rosario y Santa Fe?

—Más allá de mis responsabilidades en el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, yo vivo en la provincia de Santa Fe, en Rosario. Viajo a Buenos Aires los lunes y regreso los jueves, pero siempre priorizo los viernes, sábados, domingos y parte del lunes para la actividad política en la provincia.

En ese marco, tengo como método estar al menos una vez por mes en la ciudad de Santa Fe, combinando actividades organizativas con compañeros y compañeras, recorridas barriales y encuentros con espacios sociales y educativos. Nos permite tener una aproximación directa con la realidad, sin intermediaciones.

También participo de actividades institucionales, como un encuentro con jóvenes que van a recorrer el Museo de Malvinas, lo que habilita a conversar sobre temas vinculados a nuestra identidad nacional.

Intento combinar lo organizativo, lo militante y lo institucional, y también aprovechar para dialogar con los medios sobre la actividad en el Congreso.

—¿Cómo evaluás el momento del peronismo en Santa Fe?

—El año pasado, más allá de cosas a mejorar, quedó demostrado que hay un piso de adhesión a las ideas del justicialismo, que se expresó con casi el 30% de los votos en la elección de diputados nacionales, aunque con menor participación.

También quedó claro que los espacios que decidieron ir por afuera del Partido Justicialista no tuvieron buenos resultados. De ahí hay que sacar una enseñanza: necesitamos garantizar la unidad del espacio.

Se vienen elecciones muy importantes, tanto a nivel nacional como provincial, y eso nos obliga a construir una estrategia común. Para eso hace falta mucho diálogo. Es algo que yo practico todos los días: en Rosario, donde presido la departamental del PJ, todos los sectores están integrados.

Creo que hay dos grandes corrientes dentro del justicialismo que pueden competir en una PASO, y después ordenar el espacio: el que gana conduce y el que pierde acompaña. Esa estrategia en 2019 permitió la llegada de (Omar) Perotti a la gobernación.

En lo personal, no niego que me entusiasma la posibilidad de competir por la gobernación, pero soy orgánico y entiendo que no es momento de anteponer aspiraciones individuales al conjunto. Hoy la prioridad es reconstruir la confianza con la sociedad.

—En el Congreso se discute una posible reforma electoral y la eliminación de las PASO. ¿Ya tienen una posición como bloque?

—Me parece una bomba de humo del Gobierno. En un contexto donde no pueden dar respuesta a la caída de la actividad económica, el cierre de industrias, la crisis del comercio o la pérdida de ingresos de trabajadores y jubilados, instalan este tema que está lejos de las preocupaciones cotidianas.

Vamos a trabajar firmemente para evitar la eliminación de las PASO. Son un mecanismo que fortalece la democracia porque permite a la ciudadanía participar en la selección de candidatos.

En un momento donde hay una crisis de representación, romper esos puentes sería un error. Las PASO nacieron en Santa Fe y creo que hay que sostenerlas.

—También se vuelve a discutir la llamada “Ley Hojarasca”. ¿Qué opinión te merece?

—Es otro ejemplo de lo mismo. Es un proyecto caprichoso que busca derogar casi 70 leyes sin un análisis profundo. Muchas de esas normas tienen impacto en la vida cotidiana.

Por ejemplo, afectan al sector cooperativo, a la producción pública de medicamentos, a la cartografía oficial o a la protección de empresas estratégicas.

Nosotros presentamos una alternativa razonable, porque hay leyes que pueden revisarse, pero el Gobierno busca un título fácil: decir que derogó muchas normas de una sola vez, sin medir consecuencias.

—¿Cómo se construye oposición en un contexto político tan confrontativo?

—No nos sorprende el clima de época. Ya desde la asunción, cuando el presidente (Javier Milei) habló de espaldas al Congreso, quedó claro el estilo que iba a tener.

Lo importante es que eso no amedrente a la oposición. Tenemos que cumplir nuestro rol de representar a quienes no se sienten identificados con este modelo.

Nuestra tarea es doble: oponernos a las iniciativas que perjudican a la sociedad y, al mismo tiempo, proponer alternativas. Estamos trabajando en proyectos sobre endeudamiento familiar, adicciones, pymes, financiamiento provincial, ciencia y tecnología, entre otros.

El año pasado logramos articular una estrategia parlamentaria sólida, con leyes importantes que incluso fueron ratificadas frente a vetos presidenciales.

—¿Cómo ve el rol de los gobernadores, en particular el de Maximiliano Pullaro?

—Depende de cada ley, pero en el caso de Pullaro hay una contradicción: tiene un discurso crítico en Santa Fe, pero acuerda en Buenos Aires.

Eso perjudica a la provincia. Mientras tanto, el Gobierno nacional recortó fondos clave: el incentivo docente, subsidios al transporte, financiamiento universitario, obra pública, medicamentos.

Nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar en conjunto en temas estratégicos para Santa Fe, pero hace falta una posición más firme del gobernador.

En general, muchos gobernadores tienen parte de su electorado vinculado a Milei y eso los lleva a posiciones ambiguas. Pero es difícil sostenerse en el medio: la sociedad te termina ubicando de un lado o del otro.

—Para cerrar, ¿hacia dónde cree que debe ir el peronismo?

—No estamos en el momento de la síntesis, sino de la expresión. Es importante que todos los sectores puedan plantear sus ideas, que quienes tengan aspiraciones recorran el territorio y dialoguen con la sociedad.

Tenemos que garantizar la unidad, definir una estrategia clara y ordenar las candidaturas a través de las PASO.

Pero el objetivo central hoy es recuperar la confianza de la sociedad. ​ ROSARIOPLUS