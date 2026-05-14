El senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski, solicitó durante la sesión del Senado una moción de preferencia para tratar una serie de proyectos orientados a aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas y de las familias endeudadas. En su intervención, respaldó la denominada “Ley de Salvataje” impulsada por distintos integrantes del bloque y advirtió sobre el deterioro económico que atraviesa el sector productivo, especialmente en la provincia de Santa Fe. «El Congreso tiene la responsabilidad de impulsar leyes que favorezcan al pueblo argentino frente a una situación económica cada vez más compleja», remarcó.

En ese sentido, remarcó que en los últimos dos años Santa Fe perdió 2.533 empleadores y alertó sobre el impacto de la recesión en el entramado industrial. Como ejemplo, señaló que Rosario acumula 34 meses consecutivos de caída en la actividad. El legislador mencionó reuniones mantenidas con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa y con la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, en las que empresarios expusieron la compleja situación que enfrentan por la caída del consumo, los costos y el endeudamiento. En ese contexto, cuestionó que las pequeñas y microempresas queden excluidas de los beneficios del RIGI y de otros regímenes de incentivo recientemente aprobados por el Congreso.

Por último, el senador reclamó el tratamiento urgente del proyecto que busca establecer límites a las tasas de interés y a los costos financieros de las tarjetas de crédito. Según explicó, la iniciativa no puede avanzar porque una de las comisiones a las que fue girada aún no está conformada. “Si tenemos un poquito de empatía con las familias endeudadas, tenemos que discutir límites a los intereses que fijan los bancos y las tarjetas”, expresó durante el debate.

Previamente, Lewandowski había advertido que “el mercado no está resolviendo” el problema del endeudamiento tal como había afirmado el CEO de un importante banco días atrás. El legislador insistió en que el Banco Central debe intervenir para regular tasas y condiciones financieras, y concluyó que el Congreso tiene la responsabilidad de impulsar leyes “que favorezcan al pueblo argentino” frente a una situación económica cada vez más compleja. ​ ROSARIOPLUS