Cada 15 de mayo se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1852 – TOMÁS GODOY CRUZ. A la edad de 61 años muere en Mendoza el exgobernador mendocino Tomás Godoy Cruz, representante de su provincia ante el Congreso de Tucumán que declaró la independencia argentina, el 9 de julio de 1816.

1856 – MATTHIAS ZURBRIGGEN. Nace en la comuna suiza de Saas Fee el escalador Matthias Zurbriggen, uno de los más grandes alpinistas del siglo XIX y el primero en llegar a la cumbre del cerro Aconcagua, el más alto de América. Fue precursor del alpinismo en solitario.

1874 – AGUA Y CLOACAS. Comienzan las obras del sistema de cloacas y agua corriente de la ciudad de Buenos Aires diseñadas por el ingeniero inglés John Frederick La Trobe Bateman, artífice de la moderna industria de alcantarillado en el Reino Unido.

1925 – NACE HORACIO GUARANY. Nace en la localidad santafesina de Las Garzas el músico, compositor y escritor Horacio Guarany, ganador del Premio Konex de Platino de 1985 al mejor cantante de la historia del folklore. Grabó 56 álbumes, el primero de ellos “Horacio Guarany”, de 1957.

1928 – MICKEY MOUSE. El empresario, y dibujante y guionista Walt Disney estrena en Estados Unidos “Plane Crazy”, el primer cortometraje en el que aparece el ratón Mickey, personaje que se convertiría en emblema de su compañía.

1930 – JUAN CARLOS MESA. Nace en la ciudad de Córdoba el actor, humorista y guionista Juan Carlos Mesa, creador del programa de televisión «Mesa de noticias» y ganador de dos premios Martín Fierro. Fue guionista de una quincena de películas y actuó en doce.

1948 – JUNE DEVANEY. Hallan asesinada a la niña June Anne Devaney, de tres años, desaparecida del hospital Queens Park de la ciudad inglesa homónima, crimen que conmovió al mundo. Se tomaron las huellas digitales a 40.000 personas para hallar al asesino, que resultó ser Peter Griffiths, de 22 años, detenido más de un año después de haber matado a la niña.

1987 – NACE ANDY MURRAY. Nace en la ciudad escocesa de Glasgow el tenista británico Andy Murray, ganador de 45 títulos de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). En noviembre de 2016 llegó al primer puesto del ranking de la ATP, en el que permaneció durante 41 semanas.

2004 – NARCISO IBÁÑEZ MENTA. A la edad de 91 años muere en Madrid el actor y director de teatro español nacionalizado argentino Narciso Ibáñez Menta, famoso en los países de habla hispana por su labor en obras de ficción y terror. Es el autor de las exitosas series de televisión «El pulpo negro», “El muñeco maldito” y “El hombre que volvió de la muerte”.

2010 – GUSTAVO CERATI. El cantante, compositor y músico Gustavo Cerati, ex líder de la banda de rock Soda Stereo, sufre un accidente cerebro vascular (ACV) cuando celebraba el éxito del show que había ofrecido en la Universidad Simón Bolívar de Caracas.

2011 – INDIGNADOS. Nace el Movimiento 15 de Mayo, más conocido como movimiento “de los indignados”, que acamparon en Madrid y otras ciudades de España convocados por diversas organizaciones para protestar por la crisis económica y reclamar una democracia “más participativa”.

2023 – DÍA DE LAS FAMILIAS. Se celebra el Día Internacional de las Familias, declarado en 1993 por la Organización de las Naciones Unidas con el fin de reflejar su importancia como unidad básica de la sociedad.

Efemérides del 15 de mayo.

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