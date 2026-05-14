Pasamos demasiado tiempo pensando en el dinero y no en suficiente tiempo creando nuevas condiciones sociales.

La sociedad moderna nos enseña a medir casi todo en términos financieros: éxito, valor, productividad, incluso el valor humano. Sin embargo, hay fuerzas más profundas que dan forma a la vida humana y le dan sentido.

Como argumenta Yuval Noah Harari, la capacidad humana para una cooperación flexible y a gran escala es una de las principales razones por las que el Homo Sapiens llegó a dominar el planeta. Los seres humanos prosperan a través de la capacidad de coordinar, cooperar y construir realidades compartidas. Sin embargo, muchos sistemas modernos nos empujan en la dirección opuesta: hacia la competencia permanente, donde los individuos y los grupos a menudo se colocan uno contra el otro en busca de recursos limitados.

Esta lógica puede incluso afectar a los movimientos que comienzan por desafiarlo. Hacia el final de Occupy Wall Street, el movimiento recibió importantes donaciones y apoyo financiero. En lugar de reforzar la visión política original, la presencia de dinero cambió gradualmente la dinámica interna. Cada vez más energía se dedicó a proponer proyectos, buscando la aprobación para la financiación y compitiendo por el acceso a los recursos. Con el tiempo, el movimiento corría el riesgo de fragmentarse en grupos más pequeños centrados en administrar u obtener partes de la financiación disponible, en lugar de mantener una crítica unificada del sistema financiero.

El problema es mayor que cualquier movimiento. Cuando el dinero se convierte en el principio organizativo central de la vida social, comienza a dar forma a nuestra imaginación, nuestras relaciones e incluso nuestro sentido de vida. Empezamos a evaluar el valor principalmente en términos financieros, a menudo a expensas del significado humano y social.

Las capacidades humanas siguen estando subdesarrolladas porque la sociedad moderna está muy organizada en torno al dinero. Todavía entendemos relativamente poco acerca de la conciencia, el sentido, la solidaridad, la creatividad, la compasión, la trascendencia y las formas de cooperación que los seres humanos son capaces de construir. El pensamiento económico domina tan a fondo que puede llegar a ser difícil imaginar valor fuera del éxito financiero.

Es por eso que el tiempo importa más que el dinero.

Sin embargo, los momentos de solidaridad revelan otra posibilidad. Cuando las comunidades se organizan espontáneamente para proteger a las personas vulnerables, como sucedió en Minneapolis durante las protestas y en defensa de los vecinos que enfrentan la deportación, vemos formas de cooperación que no son impulsadas por la ganancia, la recaudación de fondos o el poder institucional. Las personas contribuyen con su tiempo, energía, coraje y presencia porque creen en defenderse unos a otros. En estos momentos, la sociedad se mantiene unida no solo por los mercados o los contratos, sino por la confianza, la empatía, la responsabilidad compartida y la voluntad de aportar tiempo a los demás.

El movimiento de derechos civiles lo entendió claramente. No se basó en recursos financieros, sino en la voluntad de la gente común, aparceros, estudiantes, trabajadores domésticos, congregantes, para dar su tiempo, sus cuerpos y su coraje a una causa compartida. El dinero siguió al movimiento; no lo creó. Lo más poderoso que hizo Rosa Parks no se pudo comprar o financiar. Fue un acto de tiempo, dignidad y presencia.

Las divisiones más profundas en la sociedad están cada vez más moldeadas por la desigualdad en la riqueza y el acceso al poder. Las estructuras económicas influyen en los sistemas políticos, los medios de comunicación y las oportunidades en sí. Se hace difícil eliminar el dinero de la política si el dinero continúa dominando cómo definimos el éxito, el valor y la participación en la vida pública.

Si queremos cambiar la sociedad, debemos empezar por repensar lo que valoramos. El apoyo financiero puede ayudar, y los recursos a veces son necesarios. Pero lo más significativo que una persona puede dar es tiempo: tiempo dedicado a ayudar a otros, construir relaciones, organizar comunidades, crear conocimiento, cuidar a las personas, defender la justicia y participar en la vida colectiva. El tiempo es el recurso más preciado en una vida humana porque es limitado e irreversible.

La democracia no puede sobrevivir como un sistema pasivo o puramente transaccional. Depende de la participación. Depende de que las personas den su atención, su energía, su creatividad y su tiempo entre sí.

Porque al final, el tiempo no es solo un recurso. El tiempo es la vida misma.

David Andersson



Nota Original en: PRESSENZA.COM