El evento se realizará el Domingo 17 de Mayo, desde las 17, en el Teatro Aldo Braga. Contará con la participación de academias de danza de todo el Cordón Industrial.

El cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo organiza esta gala solidaria con la intención de recaudar fondos para la compra de una herramienta hidráulica esencial para rescates vehiculares.

El cierre tendrá un momento especial con los propios bomberos en el escenario para realizar una presentación. “El cierre lo hacemos nosotros, los bomberos. Vamos a bailar”, señalaron.

Las entradas tienen un valor de 20 mil pesos en boletería, mientras que de forma anticipada pueden adquirirse a 18 mil mediante transferencia. Quienes opten por esta modalidad deberán enviar el comprobante al número 3476 580869. El alias habilitado es “Torno.barba.rastro”.

Desde el cuartel destacaron la importancia de la colaboración de la comunidad: “Todo lo recaudado será destinado a equipamiento. La ayuda de la gente es fundamental”.

La iniciativa no solo busca reunir fondos, sino también poner en valor el trabajo de quienes, de manera voluntaria, están siempre disponibles para asistir a la comunidad ante emergencias.