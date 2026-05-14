Intendentes e intendentas de distintas ciudades del país reunidos en Rosario lanzaron este miércoles un fuerte pronunciamiento político contra el gobierno nacional, al reclamar la restitución de fondos para transporte, educación y discapacidad, y advertir sobre el impacto que las políticas de ajuste tienen sobre municipios y provincias.

El encuentro se realizó en el marco de la conformación del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN), desde donde los mandatarios locales difundieron un documento conjunto con duras críticas al centralismo de la Casa Rosada y una defensa explícita del federalismo como “base fundacional” de la Argentina.

En el texto, los intendentes señalaron que son los gobiernos locales quienes enfrentan diariamente las consecuencias sociales de la crisis económica y cuestionaron la distancia entre las decisiones macroeconómicas y la realidad cotidiana de las ciudades. “Mientras el poder central se refugia en la frialdad de las métricas macroeconómicas, nosotros gestionamos la urgencia diaria”, afirmaron.

El documento también apuntó contra el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei y sostuvo que el equilibrio fiscal “es ilegal e inmoral” cuando se sostiene mediante la retención de recursos destinados a provincias y municipios. En particular, reclamaron por los fondos vinculados al transporte público, la educación y las políticas de discapacidad.

Uno de los ejes centrales del planteo estuvo vinculado al reparto del Impuesto a los Combustibles. Los intendentes denunciaron que, pese al fuerte incremento de la recaudación nacional por ese tributo, los recursos no son destinados al financiamiento del transporte público del interior ni al mantenimiento de rutas nacionales.

En ese marco, exigieron avanzar con una agenda legislativa que contemple la coparticipación municipal de esos fondos y la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) acumulados por el Ejecutivo. Según precisaron, el Impuesto a los Combustibles recaudó 2 billones de pesos en el primer cuatrimestre de 2026, mientras que los ATN sin distribuir alcanzan los 1,3 billones.

A tal efecto, se ofreció este link de Inteligencia Artificial que permite mensurar los fondos no girados al interior por parte del gobierno central.

Además, los mandatarios impulsaron una exención del IVA para contrataciones municipales, con el argumento de que esa carga representa cerca del 9 por ciento de los gastos de los gobiernos locales y afecta la prestación de servicios públicos.

El tono político del documento dejó entrever un intento de articulación transversal entre intendentes de distintos signos partidarios frente al ajuste nacional. “Cuando la realidad golpea al pueblo, la responsabilidad debe estar por encima de cualquier bandera partidaria”, afirmaron en el cierre del comunicado.

La reunión de Rosario se produjo en paralelo al encuentro anual de intendentes organizado por la Red de Innovación Local y se sumó a la creciente presión de gobernadores y jefes comunales para recuperar recursos y protagonismo político en la discusión federal. ​ ROSARIOPLUS