Durante un acto encabezado por Axel Kicillof en La Plata, militantes reclamaron por la liberación de Cristina Fernández de Kirchner y generaron un momento de tensión dentro del auditorio. Mientras un sector pedía pronunciamientos a favor de la ex presidenta, otro respondió con cánticos de “Axel presidente”. La escena expuso nuevamente las diferencias y disputas internas que atraviesan al peronismo de cara al reordenamiento político y electoral.

El episodio ocurrió este jueves durante la apertura de un curso de formación política organizado por el PJ bonaerense en el Teatro Coliseo Podestá. Kicillof compartió escenario con el intendente platense Julio Alak y dirigentes del partido, en una actividad pensada como punto de relanzamiento político del espacio.

Cuando el gobernador bonaerense comenzaba su exposición, una militante lo interrumpió desde el público para exigirle que se pronunciara a favor de la libertad de Cristina Kirchner. Kicillof no respondió verbalmente, aunque asintió con la cabeza, mientras desde distintos sectores intentaban acallar los gritos.

Minutos después, otro grupo desplegó una bandera con la consigna “Cristina libre”, que fue retirada por personal de seguridad del teatro. En simultáneo, parte del auditorio comenzó a cantar “Axel presidente”, en una escena que dejó al descubierto la tensión entre los sectores alineados con la exmandataria y quienes impulsan la proyección política del gobernador.

La situación se produjo luego de que Julio Alak hiciera una fuerte defensa de Cristina Kirchner durante su discurso. “Hoy también con Axel condenamos la detención injusta de la expresidenta de la Nación”, expresó el intendente, recibiendo aplausos de gran parte de los presentes.

El acto también funcionó como escenario para discutir el futuro del peronismo rumbo a 2027. En ese contexto, Kicillof habló de la necesidad de fortalecer la formación política y construir un nuevo programa de gobierno. “Tenemos un proyecto que necesita intérpretes y articuladores”, afirmó el mandatario bonaerense.

La jornada contó con la presencia de dirigentes del PJ provincial, integrantes del gabinete bonaerense e intendentes alineados con el espacio de Kicillof. La discusión sobre el liderazgo interno y el rol de Cristina Kirchner volvió así a quedar expuesta en uno de los principales escenarios políticos del peronismo bonaerense. ​ ROSARIOPLUS