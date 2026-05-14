El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas pasó de una suba de 3,4% en marzo a 1,5% en abril, convirtiéndose en uno de los rubros con menor aumento del mes. La desaceleración estuvo vinculada principalmente a la caída de precios en productos frescos y a un menor ritmo de aumentos en distintos artículos de la canasta básica.

Entre las principales bajas se destacaron el tomate redondo, que cayó 16,5%, el limón, con una retracción de 15,1%, y la banana, que bajó 5,8%. También retrocedieron la manzana deliciousa y varias frutas en distintas regiones del país. En contraste, productos como la cebolla, la lechuga, la batata y la naranja registraron aumentos importantes durante abril.

En el caso de las carnes hubo comportamientos dispares. El asado disminuyó 1,5%, mientras que la nalga y el pollo entero también mostraron leves caídas. En cambio, subieron productos procesados como hamburguesas congeladas, salchichas y salame. A pesar de la desaceleración mensual, el informe del Indec indicó que las carnes siguen acumulando fuertes aumentos interanuales en todas las regiones del país.

Los lácteos volvieron a ubicarse entre los productos que más aumentaron. El queso cremoso subió 5,3% y la leche fresca casi 5%, acompañados por incrementos en manteca, yogur, dulce de leche y quesos duros. También se registraron subas en azúcar, aceite, yerba mate y bebidas, aunque en general más moderadas que en meses anteriores.

El informe oficial señaló además que la inflación acumulada en alimentos y bebidas no alcohólicas alcanzó el 13,5% en lo que va de 2026 y el 30,9% interanual. Las regiones con mayores aumentos fueron el Noreste y el Noroeste argentino, mientras que Cuyo presentó la menor variación mensual durante abril. ​ ROSARIOPLUS