¡Ya está al aire el podcast humanista favorito de la internet, transmitiendo desde Gran Canaria, España!

Programa

Noviolencia, Berlín 2027

Actos por Palestina en toda Canarias y multitud de ciudades en todo el Estado español

Apoyo a la Global Sumud Flotilla

Feliz cumplenacer hoy de Davinia Leyla Prieto Armas, artista multidisciplinar en Lanzarote (Canarias) e Italia

Café y Arte, desde Colombia, con Luis Carlos Zamora, José Fernando Ruiz, Martha Montoya y Al ritmo de la Basura, con Joan.

El libro de hoy: El Mar que me falta, de Rita Bediaz.

Recomendaciones del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, con Antonio Madrid.

Pressenza, La Puerta Abierta, Pica y noticias del mundo.

El audio del programa en el siguiente enlace:

https://www.ivoox.com/ encuentame-ondas-2026-05-13- audios-mp3_rf_173694089_1.html

Tino Prieto Aguilar



Nota Original en: PRESSENZA.COM