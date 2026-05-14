Encuéntame en las Ondas, 13 de mayo de 2026
Noviolencia, Berlín 2027
Actos por Palestina en toda Canarias y multitud de ciudades en todo el Estado español
Apoyo a la Global Sumud Flotilla
Feliz cumplenacer hoy de Davinia Leyla Prieto Armas, artista multidisciplinar en Lanzarote (Canarias) e Italia
Café y Arte, desde Colombia, con Luis Carlos Zamora, José Fernando Ruiz, Martha Montoya y Al ritmo de la Basura, con Joan.
El libro de hoy: El Mar que me falta, de Rita Bediaz.
Recomendaciones del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, con Antonio Madrid.
Pressenza, La Puerta Abierta, Pica y noticias del mundo.
El audio del programa en el siguiente enlace:
https://www.ivoox.com/
Tino Prieto Aguilar
Nota Original en: PRESSENZA.COM