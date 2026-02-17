Las nuevas instalaciones nucleares de China ya se distinguen desde el espacio. Lo que revelan las imágenes satelitales sobre el giro estratégico de Pekín



Fotografías tomadas desde órbita muestran movimientos en complejos ocultos bajo las montañas de Sichuan. No es una simple renovación de viejas infraestructuras: el patrón de obras apunta a un cambio profundo en cómo China concibe su papel en el equilibrio nuclear global.

Nota original en: GIZMODO