Una serie de informes que se dieron a conocer en los últimos días volvió a confirmar que el girasol está en la antesala de otra cosecha histórica.

Pero con un agregado que no es menor: además del volumen récord, la situación del mercado internacional de la oleaginosa está abriendo la puerta a negocios únicos para el productor.

En otras palabras, una combinación de P (precios) por Q (cantidades) pocas veces vista y que da la oportunidad de que realmente ganen aquellos que apostaron por el girasol.

EL PANORAMA 2026 DEL GIRASOL

Según el reporte mensual de la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR), la cosecha se proyecta en 6,2 millones de toneladas, un máximo para el presente ciclo y cerca del récord de fines de los ’90, de 7 millones.

Y esto ocurrirá tras un 2025 que ya fue excelente para este complejo, que se consolidó como el de mayor crecimiento exportador de toda la agroindustria, con un salto interanual del 49,6% en las ventas externas, totalizando U$S 2.174,5 millones.

“Este dinamismo se ve reforzado por una campaña local con rendimientos históricos y un mercado internacional marcado por una escasez que impulsa los precios locales”, resalta el informe elaborado por el economista Jorge Ingaramo.

Puntualmente, al hablar de los datos productivos del girasol, ASAGIR menciona lo siguiente:

Proyección de cosecha: se aumentó la estimación nacional en 400.000 toneladas, ubicándola en 6,2 millones.

se aumentó la estimación nacional en 400.000 toneladas, ubicándola en 6,2 millones. Rendimientos históricos: el rinde medio nacional actual de 22,8 qq/ha, 1,4 qq/ha superior al récord histórico registrado a la misma fecha en la campaña pasada.

el rinde medio nacional actual de 22,8 qq/ha, 1,4 qq/ha superior al récord histórico registrado a la misma fecha en la campaña pasada. Avance de Campaña: ya se ha recolectado el 27,9% del área apta, lo que representa unas 1,7 millones de toneladas obtenidas.

ya se ha recolectado el 27,9% del área apta, lo que representa unas 1,7 millones de toneladas obtenidas. Desempeño regional: destacan los rindes del Centro-Norte de Córdoba (29,6 qq/ha) y el Núcleo Norte (28,7 qq/ha).

EL PROTAGONISMO MUNDIAL DEL GIRASOL ARGENTINO

Bajo este panorama, el otro elemento sobresaliente de la actualidad es que “el escenario internacional presenta una oportunidad estratégica para el país frente a la caída de la oferta de sus competidores”, remarca el documento de Asagir.

Entre otros datos, la relación stocks/consumo de girasol bajó al 5,8%, evidenciando una escasez extrema a nivel mundial, principalmente como consecuencia de la caída de participación de Ucrania en el comercio, a solo el 32,6%, mientras que Argentina incrementaría su presencia hasta el 11,9%.

El panorama es similar para el aceite de girasol: la relación stocks/consumo se redujo del 13,9% al 11,8%.

La consecuencia es una suba significativa del 18,8% en siete meses, en una firmeza de los valores internacionales que se trasladó directamente a la cadena local: el aceite de girasol en Argentina ascendió desde U$S 1.109 la tonelada en julio del año pasado a U$S 1.318 en la actualidad.

De este modo, el mercado de granos presenta ahora un valor estimado Cámara en Rosario que asciende a $520.590 por tonelada, equivalentes a U$S/tn 372,6, generando incentivo en el productor, que ya vendió 2,34 millones de toneladas, un 80% más que lo registrado el año anterior a esta fecha.

De allí la “oportunidad única para el productor argentino” que avizora Asagir: “El girasol no solo es el complejo de mayor crecimiento exportador, sino que hoy ofrece precios para el grano que alcanzan los U$S/tn 400 para posiciones de junio-agosto en San Lorenzo”.

LOS PRONÓSTICOS PARA EL GIRASOL

Las proyecciones de Ingaramo son tomadas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que en su último Panorama Agrícola Semanal (PAS) -posterior al informe de ASAGIR-, ratificó su pronóstico de cosecha de 6,2 millones de toneladas.

Sin embargo, desde el Gobierno nacional aguardan una producción aún superior y bien cerca del récord 1998/99.

Pero volviendo a la entidad porteña, aseguró en el PAS que la cosecha ya llegó al 30% del área apta, con un rinde promedio que se sostiene en 22,7 qq/ha, resultando en un volumen total recolectado a la fecha de más de 1,8 millones.

El único frente de tormenta en este contexto es la ausencia de lluvias que ha afectado a la zona girasolera del sur del área agrícola, donde se incrementó el área bajo condición hídrica Regular/Seca aumenta en 2,9 puntos porcentuales.

El cálculo general es que, a la fecha, el 22,6 % del área en pie presenta condición de cultivo Regular/Mala, concentrado casi exclusivamente en el sur de Buenos Aires y La Pampa, donde actualmente entre un 40 y un 50 % del área se encuentra todavía entre floración y llenado de granos a la espera de precipitaciones.

CÓRDOBA, UNA MUESTRA DEL BOOM GIRASOLERO

Como parámetro del impresionante renacer del girasol, también se puede mencionar el pronóstico de cosecha en Córdoba, donde la Bolsa de Cereales provincial estima un récord, gracias a un área sembrada y una producción que triplican el promedio histórico.

Informe económico El girasol rompe récords en Córdoba

Según la entidad cordobesa, en esa jurisdicción el promedio de superficie girasolera a lo largo de las últimas décadas se ha ubicado en unas 70.000 hectáreas, con una producción de 156.000 toneladas y un rinde de 20,8 qq/ha.

“Sin embargo, en las últimas campañas, las hectáreas sembradas de girasol se han expandido debido a, por un lado, la aparición de la chicharrita que generó una menor área sembrada destinada al maíz (sobre todo en el norte de Córdoba) en favor del girasol (entre otros cultivos) y, por otro lado, a un mejor precio para el girasol en relación con la soja y el maíz, permitiendo a la oleaginosa mejorar los márgenes”, enfatiza el reporte.

El resultado es un mar de girasol para el actual ciclo, con casi 240.000 hectáreas y un pronóstico productivo de 584.000 toneladas; es decir, casi cuatro veces más la media histórica.

Un aspecto clave para que ocurran estas proyecciones es que la estimación de rentabilidad del cultivo es muy buena.

En base a un planteo técnico promedio, un rendimiento provincial que se posicionaría en 24,6 qq/ha y un precio disponible de USD 414,4 por tonelada esperado a cosecha, la rentabilidad del girasol para la campaña 2025/26 sería de 10,6%, mejorando en 6,5 puntos porcentuales respecto al ciclo previo.

En tanto, a partir de estos números, también se espera un aporte récord del girasol a la economía cordobesa.

“Hasta la campaña 2023/24 el valor bruto de la producción (VBP) se ubicaba en U$S 60,7 millones en promedio. Mientras que, a partir del incremento en la producción de la oleaginosa evidenciada desde la campaña 2024/25, el VBP aumentó un 325% posicionándose en U$S 257,8 millones. En particular, para la campaña 2025/26, el VBP sería de U$S 275 millones, el valor más alto de la serie, de consolidarse una producción récord, y con un precio FOB esperado a la cosecha que rondaría los U$S 470 la tonelada”, detalla el estudio.

EL GIRASOL Y EL RÉCORD EXPORTADOR 2025

Por otro lado, vale insistir en lo mencionado por ASAGIR sobre que el girasol está camino a una campaña récord tras ya haber batido máximos el año pasado.

En ese sentido, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) analiza lo que dejaron las exportaciones de la oleaginosa en 2025.

“La producción de girasol alcanzó su máxima expresión en este siglo en la cosecha 2024/25. De la mano de elevados volúmenes y precios alineados, el complejo Girasol argentino consolidó un 2025 con un desempeño exportador récord. Con subas del 65% en las exportaciones de aceite, del 6% en pellets y más que duplicándose en semilla, el complejo cerró el 2025 con un crecimiento interanual del 57% en términos de valor”, precisó la BCR.

Y amplió: “De esta manera, totalizó exportaciones por casi US$ 2.300 millones y se ubicó un 20% por encima del récord anterior del año 2008, en términos nominales”.

En tanto, la BCR también resaltó que los volúmenes enviados al mundo por parte del complejo girasol también marcaron hitos.

Por ejemplo:

En 2025 se exportaron más de 1,5 millones de toneladas de aceite de girasol , una suba del 27% interanual y un récord histórico .

, una suba del 27% interanual y un . Otro máximo se encontró en las más de 1,3 millones de toneladas de harina y pellets de girasol, que marcaron además un alza del 43%.

de girasol, que marcaron además un alza del 43%. Por su parte, el volumen exportado de semilla de girasol se triplicó y marcó un máximo de nueve años.

y marcó un máximo de nueve años. En términos agregados, el complejo exportó más de tres millones de toneladas en 2025, un 39% más que en 2024.

¿QUIÉNES SON LOS PRINCIPALES COMPRADORES DEL GIRASOL ARGENTINO?

En términos de destinos, Argentina exporta girasol a los cinco continentes del mundo, con 89 países entre sus destinos de exportación sólo en 2025. Sin embargo, el destino de mayor relevancia es la India.

Con exportaciones por U$S 848 millones, el gigante asiático representa más del 37% del total exportado; fundamentalmente, aceite de girasol en bruto. Esto es muy relevante, en tanto en 2025 Argentina se convirtió en el principal abastecedor de aceites vegetales de la India.

Un destino que escala al segundo lugar es Irak, país que comenzó a importar aceite de girasol en bruto argentino hace apenas dos años, debido a los problemas logísticos para que Ucrania, su principal abastecedor histórico, lo abastezca con normalidad. El podio lo cierra Países Bajos, con importaciones mayoritariamente de harina y pellets de girasol.

Si tuviéramos que presentar el podio de importadores de aceite de girasol, el tercer destino de mayor peso sería Egipto. Si bien la India concentra más de la mitad de las exportaciones de aceite de girasol, este producto se exporta a más de treinta destinos.

La relevancia de las exportaciones de aceites de girasol radica en que explican alrededor del 82% del valor total exportado por el complejo

