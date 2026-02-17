Entrevista a Tino Prieto, Ana Lermo y Angelika Klatte, integrantes del Centro Humanista de las Culturas de Gran Canaria (España).

Podcast Sansofé de Radio Guiniguada, 9 de febrero de 2026

Tino Prieto, de radio Guiniguada y amplia trayectoria en el Humanismo Universalista; Ana Lermo, del Centro de las Culturas y el Parque de Estudio y Reflexión Gran Canaria; y Angelika Klatte, del Parque de Estudio y Reflexión Schlamau, Alemania.

Con más de 20 años de trayectoria, esta organización apuesta por la participación ciudadana y la no-violencia activa como herramientas de transformación social. Analizamos cómo han pasado de la teoría a la acción vecinal, fomentando el diálogo intercultural en los barrios y empoderando al ciudadano frente a los retos actuales. Un reencuentro para entender el poder del compromiso local.

Link externo al podcast AQUÍ.

Por Tino Prieto Aguilar

Fuente: PRESSENZA

