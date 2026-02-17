Cada 17 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1673 – FALLECE MOLIÉRE. A la edad de 51 años muere en París el poeta, actor y dramaturgo francés Moliere (Jean-Baptiste Poquelin) luego de indisponerse cuando representaba su obra «El enfermo imaginario». Moliere, autor de las celebradas “Tartufo” y el “El avaro”, entre otras, es uno de los grandes dramaturgos franceses.

1913 – THOMAS EDISON. El inventor y empresario estadounidense Thomas Alva Edison presenta en un teatro neoyorquino la primera prueba pública de su aparato de cine sonoro, que sincronizaba la proyección de imágenes con el sonido de un fonógrafo situado detrás de la pantalla.

1948 – FALLECE ENRIQUE FINOCHIETTO. A la edad de 66 años muere en Buenos Aires el médico, docente e investigador Enrique Finochietto, inventor de un gran número de técnicas, aparatos e instrumentos de cirugía.

1960 – ELVIS PRESLEY. El rey del rock and roll estadounidense, como se apoda a Elvis Presley, recibe su primer disco de oro por el álbum Elvis, el segundo de estudio del popular cantante estadounidense, lanzado en 1956 y que contiene doce canciones.

1963 – NACE MICHAEL JORDAN. Nace en la ciudad de Nueva York (Nueva York, EEUU) el exbasquetbolista estadounidense Michael Jordan, considerado el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos. Con Chicago Bulls ganó seis campeonatos de la Asociación Nacional de Básquetbol de Estados Unidos (NBA) y diez títulos de máximo anotador.

1972 – NACE BILLIE J. ARMSTRONG. Nace en la ciudad de Oakland (California, EEUU), el músico y compositor estadounidense Billy Joe Armstrong, guitarrista, cantante y líder de la banda de punk rock Green Day.

1975 – HIGH VOLTAGE. Se publica en Australia el álbum High Voltage, el primero de la banda australiana AC/DC. El disco, lanzado al mercado mundial en 1976, contiene ocho temas, entre ellos el cover «Baby, please don’t go».

1991 – NACE ED SHEERAN. Nace en la ciudad de Halifax (Yorkshire, Inglaterra) el músico y cantante británico Ed Sheeran, quien grabó cuatro discos con los que ha ganado más de veinte premios, entre ellos dos Grammy.

1994 – MASACRE FLORES. El empresario Fructuoso Álvarez González incendia con fósforo líquido la casa de la familia Bagnato en el barrio porteño de Flores, donde mueren cinco de sus seis moradores. Matías Bagnato fue el único sobreviviente del ataque. Álvarez González provocó el incendio por no poder cobrar a su socio José Bagnato una deuda que le reclamaba bajo amenazas de muerte, dictaminó el tribunal que lo condenó.

2005 – FALLECE OMAR SÍVORI. A la edad de 69 años muere en Buenos Aires el exfutbolista Enrique Omar Sívori, figura de River Plate y de la Juventus italiano, ganador del Balón de Oro europeo de 1961. A lo largo de su carrera en esos equipos y en las selecciones de Argentina e Italia marcó 228 goles en un total de 441 partidos. Una tribuna del estadio Monumental lleva su nombre.

2022 – JUEGO RESPONSABLE. Se celebra el Día Internacional del Juego Responsable. La fecha fue instituida por una convención de la UNESCO. Su objetivo fue crear conciencia social sobre los efectos negativos de la adicción a cualquier tipo de juego de azar.

