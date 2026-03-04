Las IA ya no necesitan hablar como nosotros cuando se reconocen entre sí. Un experimento muestra cómo dos sistemas cambiaron automáticamente a comunicación por datos
El proyecto Gibberlink, ganador de un hackatón de ElevenLabs, demostró que dos agentes de inteligencia artificial pueden detectar que su interlocutor también es una máquina y pasar a un sistema de comunicación basado en señales sonoras codificadas para intercambiar información más rápido.
Nota original en: GIZMODO