Está instalado el 90% del sistema de cámaras con Inteligencia Artificial



La obra, a cargo del gobierno provincial a través del 911, está en plena ejecución con el montaje de los más de 400 equipos distribuidos en la ciudad. San Lorenzo es una de las tres ciudades de Santa Fe que contará con este moderno sistema, que se complementará con el Centro de Monitoreo municipal.

En distintos puntos de San Lorenzo ya es posible observar a simple vista los nuevos equipos de videocámaras que formarán parte del sistema de vigilancia dotado de Inteligencia Artificial, desplegado por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

La ciudad contará con más de 400 cámaras distribuidas en zonas estratégicas, y de ese total ya se instaló el 90 por ciento.

Estos equipos posibilitarán el reconocimiento detallado de personas, vehículos y patentes, así como la agilización de la capacidad de respuesta en base a un dispositivo de alerta.

La tecnología, de origen israelí, contará con almacenamiento seguro y mecanismos predictivos a partir de la carga de datos para la detección automática de personas, rodados y matrículas.

El equipamiento destinado a San Lorenzo forma parte de un plan que también incluye a las ciudades de Rosario y Villa Gobernador Gálvez. De este modo, las tres localidades se integrarán en un mismo sistema de información.

A su vez, este dispositivo se complementará con el Centro de Monitoreo municipal, que cuenta con 300 cámaras en pleno funcionamiento.