El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de las personas sexualmente activas lo contraerá en algún momento de su vida, muchas veces sin saberlo.

En la mayoría de los casos, el virus desaparece solo y no genera complicaciones. Sin embargo, algunos tipos pueden persistir y afectar la salud si no se detectan a tiempo.

La clave está en la prevención.

Qué es el VPH y cómo se transmite

El VPH no es un único virus, sino un grupo de más de 200 tipos diferentes. Algunos pueden provocar verrugas genitales y otros están asociados a distintos tipos de cáncer. Los tipos 16 y 18, por ejemplo, están vinculados al 70% de los casos de cáncer de cuello uterino a nivel mundial, de acuerdo con datos de la OMS.

Se transmite principalmente por contacto sexual. El uso de preservativo reduce el riesgo de transmisión, aunque no lo elimina por completo.

Por qué es importante hablar del tema

Muchas veces el VPH no presenta síntomas. No duele, no molesta, no da señales visibles. Por eso, la información y los controles periódicos son fundamentales.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, el cáncer de cuello uterino sigue siendo uno de los tumores más frecuentes en mujeres en el país, y la infección persistente por VPH es su principal causa.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostiene que es una enfermedad altamente prevenible cuando se combinan vacunación y controles periódicos.

Cómo prevenirlo

Las herramientas de prevención son concretas:

Vacunación: La vacuna contra el VPH forma parte del Calendario Nacional de Vacunación en Argentina. Está indicada para niñas y niños de 11 años y es gratuita y obligatoria. La OMS la considera segura y altamente eficaz para prevenir los tipos de VPH que causan la mayoría de los cánceres asociados.

Uso de preservativo: Disminuye significativamente el riesgo de transmisión y protege frente a otras infecciones de transmisión sexual.

Controles médicos periódicos: El Papanicolaou (PAP) y el test de VPH permiten detectar lesiones en etapas tempranas. La detección precoz mejora de manera significativa las posibilidades de tratamiento.

