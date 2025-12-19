La Navidad se vive junto a los perritos: esta noche, “Canisanta” bajo el cielo de luces



Este viernes a las 20 h, con punto de partida en avenida San Martín y avenida Del Combate, se realizará una colorida caminata navideña con mascotas. La propuesta forma parte de la agenda navideña impulsada por la Municipalidad junto a instituciones locales, que este jueves convocó a una multitud con la llegada de Papá Noel.

Tras la magnífica noche del jueves, San Lorenzo continúa celebrando la Navidad con una nueva propuesta pensada para toda la familia. Este viernes, desde las 20 h, tendrá lugar la “Canisanta”: una caminata navideña bajo el cielo junto a los perritos de los participantes.

El recorrido partirá desde avenida del Combate hasta Belgrano y regresará en sentido inverso por la mano opuesta de la arteria central. Todos los participantes recibirán un kit compuesto por un gorrito y una bandana para los animalitos, y al finalizar la caminata se entregará una bola navideña para colgar en el árbol de Navidad.

Además, se invita a los vecinos a sumarse con sus perros usando alguna prenda navideña para llenar la avenida de color y alegría.

La actividad se enmarca en la agenda navideña diseñada por la Municipalidad de San Lorenzo junto a instituciones locales, con el objetivo de fortalecer el comercio, promover el sentido comunitario y de fe, y brindar espacio a los artistas de la ciudad. En ese contexto, esta misma noche, a las 20.30 h, se presentará el tradicional pesebre viviente a cargo de la iglesia San Antonio de Padua.

Cabe recordar que anoche una multitud recorrió la avenida San Martín, que se transformó en paseo peatonal, para recibir a Papá Noel en su carroza. La jornada incluyó demostraciones de las escuelas de baile y patín de la ciudad, comercios con horario extendido hasta las 22 h y una gran feria de emprendedores de diversos rubros a lo largo de avenida del Combate.