El Vivero Inclusivo celebrará una gran feria en la previa de Navidad



Tendrá lugar este lunes 22, de 9.30 a 14.30 h, en el predio de Islas Malvinas y Suiza. Se pondrán a la venta plantines ornamentales, aromáticos y hortícolas cultivados por los chicos y chicas que participan del programa. Será una gran oportunidad para adquirir un regalito navideño y colaborar con la institución.

Luego de la exitosa experiencia en el marco de su 10º aniversario, el Vivero Inclusivo “Hojitas Verdes” celebrará una nueva feria, esta vez en la previa de Navidad. Este lunes 22 de diciembre, de 9.30 a 14.30 h, en el predio de Islas Malvinas y Suiza, los vecinos podrán adquirir una gran variedad de plantines ornamentales, aromáticos y hortícolas cultivados por los chicos y chicas que participan del programa.

“Será una gran oportunidad para adquirir un regalito navideño y colaborar con los chicos que tanto empeño le ponen a esta actividad. El apoyo de los vecinos es fundamental en nuestro trabajo”, expresaron desde la institución.

El vivero es un espacio a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad, que desde hace 10 años ofrece contención y formación laboral a jóvenes con discapacidad mayores de 16 años. Bajo la coordinación de dos maestras integradoras y un ingeniero agrónomo, aprenden todas las etapas del trabajo en la producción vegetal: desde la preparación del sustrato y la confección de plantines, hasta el trasplante, riego, desmalezamiento, fertilización, corte de césped y tratamientos sanitarios.

Los productos elaborados se comercializan en ferias pero también de forma regular, los lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 h, lo que les permite a los chicos obtener un ingreso propio y fortalecer su autonomía.

Además, parte de la producción se destina a la parquización de espacios públicos de la ciudad, como aporte al embellecimiento urbano.