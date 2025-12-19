Cada 20 de diciembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1930 – PIPO MANCERA. Nace en la ciudad de Buenos Aires el conductor de radio y televisión José Nicolás “Pipo” Mancera, pionero en el formato “ómnibus” de programas de interés general en la Argentina. Lo apodaron el “señor televisión” gracias al popular programa Sábados Circulares, que se emitió entre 1962 y 1974.

1945 – JUAN D. PERÓN. Mediante el decreto 33.302, el vicepresidente de la Nación y secretario de Trabajo y Previsión Juan Domingo Perón crea el Instituto Nacional de las Remuneraciones, que dispone el pago de un aguinaldo o sueldo anual complementario a todos los trabajadores.

1947 – PETER CRISS. Nace en el distrito neoyorquino de Brooklyn el músico y compositor estadounidense Peter Criss, baterista y fundador de la banda de hard rock Kiss. Su nombre artístico es Catman (Hombre gato).

1948 – ALAN PARSONS. Nace en Londres el ingeniero de sonido, músico, compositor y productor discográfico Alan Parsons, quien participó en la edición de significativos discos en la historia de la música, como Abbey Road y Let it Be, de The Beatles, o The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd.

1977 – AZUCENA VILLAFLOR. En playas de los balnearios bonaerenses de Santa Teresita y Mar del Tuyú comienzan a aparecer cadáveres por los “vuelos de la muerte” de la última dictadura, entre ellos el de Azucena Villaflor, co-fundadora de Madres de la Plaza de Mayo. Villaflor, cuyos restos fueron identificados en 2005, había sido secuestrada y torturada en el centro de detención ilegal de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada.

1992 – BOCA JUNIORS. Luego de once años de sequía, Boca Juniors gana el Torneo Apertura 1992 al empatar 1-1 con San Martín de Tucumán en La Bombonera. Ricardo Solbes enmudeció al estadio al marcar el gol tucumano. Luego, Claudio Benetti igualó el marcador para el equipo boquense, que era dirigido por el uruguayo Washington Tabarez.

1994 – EFECTO TEQUILA. Ante la falta de reservas para afrontar pagos a acreedores, el presidente de México, Ernesto Zedillo, devalúa el peso mexicano, entre otras medidas que desatan una crisis que se traslada al plano internacional con el nombre de “Efecto tequila”.

2001 – PUENTE DE LA MUJER. En el barrio de Puerto Madero se inaugura el Puente de la Mujer, de 170 metros de largo y 6,20 de ancho sobre uno de los diques de la antigua terminal portuaria de la ciudad de Buenos Aires. El arquitecto español Santiago Calatrava Valls diseñó el puente. Representa la imagen de una pareja que baila tango.

2001 – FERNANDO DE LA RÚA. El presidente Fernando De la Rúa renuncia al cargo un día después de haber declarado el estado de sitio en medio de una severa crisis social y protestas que son reprimidas y causan 39 muertos y decenas de heridos.

2021 – SOLIDARIDAD HUMANA. Desde 2006 se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana, instituido por las Naciones Unidas para promover su valor “fundamental para las relaciones entre los pueblos para promover la paz, los derechos humanos y el desarrollo económico y social.

