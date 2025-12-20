Cada 21 de diciembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1923 – JOAQUÍN V. GONZÁLEZ. Muere en Buenos Aires, a la edad de 60 años, el jurista,

historiador y político Joaquín Víctor González, gobernador de La Rioja, su provincia natal,

entre 1889 y 1891. Dispuso la nacionalización de la Universidad de La Plata y además fue miembro de la Real Academia Española.

1937 – JANE FONDA. Nace en la ciudad estadounidense de Nueva York la actriz Jane

Fonda, ganadora de sendos premios Óscar por su actuación en los filmes Mi pasado me

condena y El regreso. Ganó además cuatro Globo de Oro, entre otros premios.

1937 – BLANCANIEVES Y LOS 7 ENANITOS. En el Carthay Circle Theatre del barrio de Hollywood (Los Ángeles, EEUU) se estrena Blancanieves y los siete enanitos, el primer largometraje animado de Walt Disney basado en el cuento de los hermanos Grimm publicado en 1812.

1940 – FRANCIS FITZGERALD. A la edad de 44 años muere en Hollywood (Los Ángeles,

EEUU) el novelista y escritor Francis Scott Fitzgerald, uno de los grandes autores

estadounidenses del siglo XX. Entre sus obras se destacan El gran Gatsby, Suave es la

noche, A este lado del paraíso y Hermosos y malditos.

1940 – FRANK ZAPPA. Nace en la ciudad de Baltimore (Maryland, EEUU) el músico,

cantante, guitarrista y director de cine estadounidense Frank Zappa, quien produjo más de

sesenta álbumes con su banda Mothers of Invention y como solista.

1947 – PACO DE LUCÍA. Nace en la ciudad de Algeciras (Cádiz, España) el músico español Paco de Lucía (Francisco Sánchez Gómez), considerado el mejor guitarrista de flamenco contemporáneo y uno de los más virtuosos del mundo.

1975 – PALOMA HERRERA. Nace en la ciudad balneario bonaerense de Mar del Plata la bailarina Paloma Herrera, directora del cuerpo estable de ballet del Teatro Colón de Buenos Aires. En 1995, a los 19 años de edad, había sido promovida a primera bailarina del American Ballet Theatre estadounidense, con lo que se convirtió en la más joven en lograrlo en toda la historia de esa compañía.

1988 – FEDERICO MOURA. A la edad de 37 años muere en la ciudad de Buenos Aires el músico, compositor y cantante Federico Moura, líder y vocalista de Virus, una de las bandas más influyentes del rock hispanoamericano.

1991 – DESINTEGRACIÓN URSS. Los presidentes de once de los quince países de la

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) ratifican la fundación de la

Comunidad de Estados Independientes con la firma del Protocolo de Almá-Atá

(Kazajistán), con lo que confirman la disolución del mayor bloque socialista. Además marcó el fin de la Guerra Fría con el bloque de países capitalistas liderado por Estados Unidos.

2021 – DÍA DEL GEMELO/A. Se celebra el Día Nacional del Gemelo en honor a las personas nacidas por la fecundación de un mismo óvulo que se dividió en dos embriones. La fecha fue elegida por la simetría numérica 21-12 que designa al vigésimo primer día de diciembre.

TELAM