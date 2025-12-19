La cuenta regresiva hacia la Navidad encuentra al Quini 6 super recargado. El juego más federal de la Argentina vuelve a romper récords y propone un sorteo especial de Navidad con un pozo estimado total de 12.000 millones de pesos.

Pero el dato que potencia aún más la expectativa son los 6000 millones que la modalidad Sale o Sale tiene asegurada para un nuevo millonario en argentina. Este domingo sí o sí, alguien se lleva 6000 millones de pesos para festejar navidad.

Cifras récord que explican el fenómeno

El crecimiento del Quini 6 no es casual. En las últimas semanas, el juego viene registrando volúmenes de apuestas históricos, impulsados por la magnitud de los pozos, la aparición constante de nuevos ganadores y su carácter genuinamente federal, con premios distribuidos en todo el territorio nacional.

En este contexto, el sorteo especial de Navidad previsto para este domingo 21 a las 21.15 horas, se presenta como un evento único, capaz de concentrar la atención de millones de apostadores que saben que están frente a una oportunidad concreta y real de llevarse millones de pesos en premios.

Un juego federal y millones de historias

A diferencia de otros juegos, el Quini 6 se distingue por algo esencial: los ganadores aparecen en todo el país. Ciudades grandes, pueblos pequeños y localidades del interior han sido protagonistas de premios millonarios que transformaron vidas.

Esta Navidad, la ilusión vuelve a renovarse. Porque no se trata solo de cifras astronómicas, sino de historias reales, cercanas y posibles.

“La idea de que cualquiera puede ser el próximo ganador es lo que refuerza el vinculo del producto con lo gente” señala Daniel Di Lena, vicepresidente Ejecutivo de Lotería de Santa Fe, organismo administrador del juego.

“Haciendo un balance creo que el cierre del año nos encuentra en un momento muy positivo del producto. Venimos de recuperar y superar nuestras proyecciones de ventas que sin lugar a duda se vieron impulsadas por los pozos que estuvieron en juego y que estuvimos entregando en las últimas semanas” comentó Di Lena.

Quini 6 repartió premios en el orden de los 9 millones de dólares, teniendo en cuenta los 8800 millones de pesos que salieron en Reconquista y los 4150 millones de Curuzú Cuatiá en Corrientes.

“Esas cifras y esas personas que en definitiva son las que le ponen cara al producto y a la surte, son también las que contribuyen con el fortalecimiento de Quini 6, además de nuestra red comercial que pone lo mejor para fomentar la actividad, en contextos actuales muy desafiantes” expresó el funcionario.

La Sole como embajadora

Con una trayectoria que trasciende generaciones y geografías, Soledad Pastorutti es en la actualidad, una de las artistas de mayor alcance federal. Con un vínculo genuino con públicos de todo el país y su figura, asociada a valores de cercanía, autenticidad y arraigo cultural, la posicionaron como una referente indiscutida para la marca que hoy está presente en toda la argentina recordando que el 21 de diciembre Quini 6 adelanta la Navidad y festeja con el segundo sorteo extraordinario del año.

“Además de su calidez humana que eso ya es un valor en si mismo, el impulso que la figura de La Sole le da al producto es de gran impacto y desde la Lotería de Santa Fe no podemos estar más que agradecidos y felices por este año de trabajo compartido” manifestó Daniel Di Lena, quién además agregó “no se trata de un año más para la Sole, elige acompañarnos, en el marco de sus 30 años con la música y eso nos llena de alegría, por eso, podemos ir pensando en un Siempre Sale de 6000 millones pero también, porque no, en un Siempre Sole por sus 30 años” remató Di Lena.

El mensaje es claro: esta Navidad, el Quini 6 no solo se juega, se vive

Domingo 21 de diciembre

21.15 hs

12 mil millones de pozo estimado

6000 millones que salen o salen.

No te olvides, tu agencia amiga te espera. Estas a 6 números de ser millonario.