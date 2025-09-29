La NASA reveló cuáles son las mejores plantas para filtrar el aire de una casa
La entidad lanzó un estudio que determinó las 18 mejores plantas. Conocé los detalles.
- Palmera Fénix Robelini
- Helecho de Boston
- Helecho Kimberly Queen
- Planta araña
- Árboles de hoja perenne chinos
- Planta de bambú
- Higuera llorona
- Hiedra del diablo
- Lirio flamenco
- Lirio de los valles
- Palma de hoja ancha
- Margarita de Barberton
- Dracena de tallo de maíz
- Hiedra inglesa
- Planta serpiente variegada
- Dracaena de borde rojo
- Lirio de la paz
- Crisantemo