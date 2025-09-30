Cuando la tecnología cuida de la naturaleza: la sorprendente ayuda de la IA en los parques urbanos



Helsinki experimenta con inteligencia artificial y datos satelitales para mantener sus áreas verdes de forma más eficiente y sostenible. El proyecto piloto mostró cómo la tecnología puede detectar césped alto, plantas invasoras y necesidades de fertilización, optimizando recursos y protegiendo la biodiversidad. ¿Será esta la clave del futuro urbano?

Nota original en: GIZMODO