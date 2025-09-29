El 17 de julio de 1932 nació en la ciudad de Mendoza, Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, o como «el papá de Mafalda».

Falleció el 30 de Septiembre de 2020

Quién fue Quino

Destacada personalidad de la cultura argentina, el popular historietista se interesó por el dibujo desde una temprana edad. Tanto es así, que al finalizar la primaria se anotó en Escuela de Bellas Artes mendocina. No obstante, allí no perduró mucho tiempo ya que pronto descubrió que su vocación era exclusivamente a dibujar historietas. Al cumplir los 18 años, se mudó a Buenos Aires en busca de editor.

Luego de tres años sin éxito, en 1954 llegó la buena noticia. La revista Esto Es publicó una de sus historietas. “El día que publiqué mi primera página pasé el momento más feliz de mi vida”, dijo alguna vez el propio Quino. Posteriormente llegaron Leoplán, TV Guía, Vea y Lea, Damas y Damitas, Usted, Panorama, Adán, Atlántida, Che, y el diario Democracia que también le dieron lugar a su arte.

El nacimiento de Mafalda

En 1963, publicó su primer libro que era una recopilación de las piezas de humor gráfico que había hecho hasta el momento, bajo el título de Mundo Quino.

Tiempo después, gracias a su amigo Miguel Brascó consiguió formar parte de la Agens Publicidad. La agencia buscaba un dibujante ya que estaba por lanzar Mansfield, una línea de productos electrodomésticos.

Quino era el encargado de crear algunos personajes, que debían tener un nombre que comenzara con la letra «M» en relación a la marca. Allí fue cuando nació Mafalda, que si bien se estima que fue creada entre 1960 y 1962, su fecha de cumpleaños oficial según el propio Quino es el 29 de septiembre de 1964.

El personaje y las historietas se volvieron un éxito, tanto en Argentina como en Latinoamérica y Europa. Tanto fue así que se tradujo a 26 idiomas, incluso en guaraní. «Mbaeinchapa, che ha´e Mafalda ha ko´aga añe´ema guaraníme» (¿Cómo están? Soy Mafalda y ahora hablo en guaraní) decían los ejemplares presentados en la Feria del Libro de Asunción, Paraguay.

El 25 de junio 1973, Quino decidió no dibujar más a Mafalda, pero esto no eliminaría a la joven niña contestataria que su influencia sigue vigente hasta el día de hoy en la escena cultural argentina.

«Me costaba mucho esfuerzo no repetirme, sufría con cada entrega. Cuando uno tapa el último cuadrito de una historieta y ya sabe cuál va a ser el final es porque la cosa no va. Y por respeto los lectores y a mis personajes y por mi manera de sentir el trabajo decidí no hacerla más y seguir con el humor que nunca dejé de hacer«, declaró el dibujante en alguna ocasión.

