La Municipalidad otorgó más de 15 millones de pesos a la escuela Nº 219 de barrio Las Quintas



El establecimiento destinará los fondos a la reparación de desagües cloacales y a la realización de un pozo séptico. El aporte, correspondiente al FAE, se hizo efectivo en un encuentro que el intendente Leonardo Raimundo mantuvo este martes con autoridades de las instituciones.

Este martes el intendente Leonardo Raimundo recibió a las autoridades de la escuela Nº 219 “Nicasio Oroño”, de barrio Las Quintas, y les entregó un cheque por una suma de $15.284.200 en concepto de Fondo de Asistencia Educativa. El establecimiento destinará los fondos a la reparación de desagües cloacales y a la realización de un pozo séptico.

“El FAE es un mecanismo transparente, equitativo y democrático mediante el cual las comunidades escolares deciden la distribución de los fondos. La Municipalidad, por su parte, cumple con la normativa vigente, realizando los pagos en tiempo y forma para garantizar la disponibilidad de los recursos y, en definitiva, la óptima condición de los espacios educativos”, indicó el intendente Leonardo Raimundo.

Cabe destacar que entre FAE y Fondo de Financiamiento Educativo, las escuelas y los jardines públicos de la ciudad recibieron en 2025 más de 325 millones de pesos.