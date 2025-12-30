Cada 31 de diciembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1869 – HENRI MATISSE. Nace en la comuna de Le Cateau-Cambrésis (Paso de Calais, Francia) el pintor francés Henri Matisse, cuya obra se destaca por el uso del color y la fluidez y originalidad del dibujo.

1878 – HORACIO QUIROGA. Nace en la ciudad uruguaya de Salto el escritor y poeta uruguayo Horacio Quiroga, uno de los grandes maestros del cuento latinoamericano. Entre sus obras destacan Cuentos de la Selva, Anaconda y Los desterrados. Su obra es comparada con la del estadounidense Edgar Allan Poe, maestro del relato corto y pionero del cuento de terror y policial.

1936 – MIGUEL DE UNAMUNO. A los 72 años muere en la ciudad española de Salamanca el escritor y filósofo español Miguel de Unamuno y Jugo, cuya obra cultivó gran variedad de géneros literarios, entre ellos la novela, el ensayo y la poesía.

1937 – ANTHONY HOPKINS. Nace en la ciudad galesa de Port Talbot el actor, productor y cineasta británico Anthony Hopkins, ganador de un premio Óscar por su interpretación del asesino serial Hannibal Lecter en el filme «El silencio de los inocentes». También se destacó en los filmes “Hannibal” y “Lo que queda del día”. En 2012 encarnó a Alfred Hitchcock, en la película Hitchcock, sobre la vida del cineasta británico.

1947 – RITA LEE. Nace en la ciudad brasileña de San Pablo la cantante y compositora brasileña Rita Lee, quien lleva publicados más de 30 discos. Entre sus canciones más populares se destacan Baila conmigo y Lanza perfume.

1948 – DONNA SUMMER. Nace en la ciudad estadounidense de Boston la cantante y compositora Donna Summer (LaDonna Adrian Gaines), ganadora de cinco premios Grammy y destacada exponente de la música disco. A lo largo de su carrera vendió más de 150 millones de discos

1959 – VAL KILMER. Nace en la ciudad estadounidense de Los Ángeles el actor Val Kilmer, famoso por su interpretación del músico y cantautor de rock Jim Morrison en el filme The Doors. También brilló en las películas Top Secret!, Top Gun (1986), Batman Forever (1995) y El Santo (1997). Espiosa

1966 – RICKY ESPINOSA. Nace en la ciudad bonaerense de Gerli el músico y compositor Ricky Espinoza (Manuel Ricardo Espinosa), vocalista y guitarrista del grupo de punk rock Flema, con el que grabó diez discos.

1977 – PARK JAE-SANG. Nace en el barrio Seocho de Seúl el artista surcoreano Park Jae-sang, más conocido como PSY, autor de Gangnam Style, la primera canción que superó los 1.000 millones de reproducciones en internet.

1992 – DIVORCIO DE TERCIOPELO. Se firma la enmienda constitucional que marca la disolución de Checoslovaquia con la separación de las repúblicas Checa (actual Chequia) y Eslovaquia en el llamado “Divorcio de Terciopelo”. El nombre alude a la Revolución de Terciopelo, que en 1989 puso fin al gobierno comunista checoslovaco y dio paso al proceso de disolución del país centroeuropeo creado en 1918, luego de la I Guerra Mundial.

2019 – COVID 19. Se reporta a la Organización Mundial de la Salud que en la ciudad china de Wuhan hay 27 personas que padecen “un tipo de neumonía de causa viral desconocida”. Se trata de la COVID 19, la enfermedad provocada por el coronavirus Covid Sars-2 que desató una pandemia que aún amenaza al mundo por la aparición de varias cepas virales.

