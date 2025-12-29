Salud, Bienestar y algo más



El momento de las Fiestas es sin duda uno de los más esperados en el año, pero esconde un secreto el estrés. Por eso, te damos algunas claves para pasar un fin de año sin estrés.

Estrés, ansiedad, soledad, sensación de vacío muchos sentimientos pueden agolparse a fin de año. El espíritu alegre y festivo, se convierte poco a poco en un momento donde las emociones se vuelven complejas. Entonces, se vuelve difícil de manejar.

Con ello, los expertos recomiendan algunas claves, nosotros te contamos cuales son.

Consejos para disfrutar el fin de año sin estrés

Las familias se juntan a celebrar y compartir un momento, los amigos organizan fiestas ampliadas. Sin embargo, el estrés de fin de año es una sensación que muchos experimentan debido a las demandas laborales, las responsabilidades familiares y las expectativas sociales.

Se trata de un fenómeno estacional, mucho más común de lo que se piensa, vinculado a cuestiones como la soledad, los problemas económicos, la situación familiar, los duelos y pérdidas de seres queridos, la presión por las expectativas ajenas y la comparación con las experiencias biográficas de los pares.

Esto nos recuerda que la sobrecarga de actividades pueden generar cansancio, estrés o la sensación de no tener tiempo para uno mismo, por ello pasar un fin de año sin estrés es esencial.

Concéntrate en lo que te hace feliz

Podrías decidir que la conversación es tu objetivo principal y no preocuparte en absoluto por la decoración o si la decoración de la mesa es lo que amas, invierte tu energía allí y no te preocupes tanto por otros aspectos.

Darte permiso para tomar atajos

Está bien si la casa está un poco desordenada o si la cena se sirve unos minutos tarde. Lo importante es que, en este momento puedes tener la oportunidad de platicar con aquellos que casi no lo haces o incluso reunirte con ellos.

El poder del mindfulness para encontrar calma

El mindfulness es una herramienta altamente recomendada para combatir el estrés. Esta práctica, se basa en enfocar la atención en el presente mediante ejercicios de meditación y conciencia plena.

La importancia de aprender a decir no

Aceptar demasiados compromisos puede incrementar el estrés y generar agotamiento. Aprender a decir no a actividades o compromisos poco gratificantes es una habilidad fundamental para proteger el tiempo y la energía.

Rutinas saludables para cuerpo y mente

Adoptar hábitos que beneficien la salud física y emocional es crucial para manejar el estrés de fin de año. Dormir lo suficiente, mantener una alimentación equilibrada y realizar ejercicio regularmente son pilares fundamentales para fortalecer el cuerpo y reducir los efectos negativos del estrés.

Está bien tener tiempo a solas

Las cosas funcionarán lo suficientemente bien si no lo supervisas todo, así que cuídate. Tómate pausas o caminatas si eso te ayuda a mantenerte centrado. Algo como unos microdescansos programados.

Por Perla Vallejo. Ecoosfera