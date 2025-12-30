Habrá un importante cambio en el calendario de vacunación



Con el objetivo de disminuir el tiempo en que los niños quedan susceptibles a contraer sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita, el Ministerio de Salud de la Nación resolvió que a partir del 1° de enero de 2026 la segunda dosis de vacuna triple viral se aplicará a los 18 meses de edad. Las vacunas se encuentran disponibles para su colocación en todos los centros de salud dependientes de la Municipalidad de San Lorenzo.

Las cohortes de niños nacidos hasta el 30 de junio de 2024, completarán esquema con la segunda dosis a los 5 años como se viene realizando hasta ahora; mientras que los nacidos desde el 1° de julio de 2024 continuarán su esquema con la aplicación de la segunda dosis a los 18 meses de edad y no recibirán la vacuna a los 5 años.

Esta estrategia se sustenta en el riesgo existente de reintroducción de estas enfermedades en el país y la consecuente necesidad de reducir el número de personas susceptibles de enfermar, padecer complicaciones y fallecer por estas causas.

La vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) protege contra tres enfermedades de gran relevancia sanitaria que requieren niveles igualmente elevados de cobertura para evitar la reemergencia. Dicha vacuna está formulada a partir de virus vivos atenuados lo que la convierte en una versión inocua y menos virulenta de los agentes infecciosos contra los que protege, mostrando alta eficacia, pero requiere múltiples dosis para alcanzar la inmunidad completa.

La recomendación de adelantamiento de la segunda dosis de vacuna TV se origina por iniciativa de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación junto con la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Co.Na.In) sobre la conveniencia de aplicar la vacuna triple viral a los 12 meses y 18 meses de edad.

Con el objetivo de cubrir las cohortes intermedias, que corresponden a los niños nacidos hasta el 30 de junio de 2024, los niños mayores de 18 meses al momento de la realización de este cambio, deberán continuar aplicándose la segunda dosis de vacuna TV a los 5 años de edad. Cabe señalar que sólo se considerará completo el esquema una vez aplicadas ambas dosis.

La vacuna triple viral es segura y altamente eficaz, pero requiere dos dosis para lograr protección completa. Vacunarse a tiempo salva vidas y protege a toda la comunidad.

“Invitamos a todos los padres o adultos responsables a acercarse a los centros de salud para el control de los carnés de vacunación para ver cuándo le toca esa dosis de triple viral”, expresaron desde la Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente de la Municipalidad.