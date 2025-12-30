Google quiere expandir su red submarina en el Indo-Pacífico. El problema: el lugar elegido tiene 120 millones de cangrejos, tal sólo 1.500 habitantes y un ecosistema imposible



La Isla de Navidad será el nuevo punto de conexión del cable Bosun, que enlazará Australia con Singapur. Su posición estratégica la convierte en un nodo clave para el tráfico de datos, pero su biodiversidad plantea un desafío insólito. Cada año, una migración de millones de cangrejos rojos paraliza la isla y obliga a repensar cómo la tecnología puede coexistir con la naturaleza.

Nota original en: GIZMODO