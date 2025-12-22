La Municipalidad entregó 157 millones de pesos a escuelas de la ciudad



Los recursos, correspondientes al FAE y al Fondo de Financiamiento Educativo, serán utilizados para la ejecución de diversas obras en nueve establecimientos. El aporte se hizo efectivo en un encuentro que el intendente Leonardo Raimundo mantuvo este lunes con autoridades de las instituciones.

La Municipalidad de San Lorenzo entregó a nueve instituciones educativas locales $157.060.067, que serán destinados a la realización de obras de infraestructura, equipamiento y mantenimiento edilicio. El aporte, correspondiente al Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y al Fondo de Financiamiento Educativo (FFE), se hizo efectivo este lunes en la sala de Prensa Municipal, en un encuentro del que participaron el intendente Leonardo Raimundo, la coordinadora de Jardines Maternales, Gabriela Oeschger, y autoridades de los establecimientos.

El mandatario destacó “la transparencia y el pluralismo” con que se realiza la distribución de fondos del FAE, ya que una comisión integrada por directivos y cooperadores de todas las escuelas define los destinatarios de cada partida.

“La Municipalidad, por su parte, cumple con la normativa vigente, pagando cuatro cuotas iguales y consecutivas, para garantizar la disponibilidad de los recursos y, en este caso, que los chicos puedan retomar las clases en ámbitos edilicios impecables”, concluyó el mandatario.

Entre FAE y FFE, las escuelas de la ciudad recibieron en 2025 más de 310 millones de pesos.

Las escuelas, los montos y las obras

Nº 113: $12.100.000 para la compra de 10 equipos de computación para sala de informática.

Nº 477: $23.333.660 para la construcción de veredas perimetrales al parabólico y revoques de mampostería.

Nº 218: $15.850.320 para la reparación integral y pintura de paredes de 3 aulas.

Nº 664: $9.121.820 para la reparación y restauración de 9 ventanas y persianas de madera.

Nº 672: $18.163.107 para la pintura interior de todas las dependencias.

Nº 548: $13.057.400 para la restauración y reacondicionamiento del baño, sala de reuniones y talleres.

Nº 1332: $17.700.000 para trabajos de revoque, contrapiso y cubierta de aula.

Nº 438: $16.660.000 para la remodelación del área de cocina.

Nº 182: $31.073.760 para la colocación de cubierta liviana en el sector de nivel inicial, estabilizado de suelo, contrapiso y colocación de pisos de seguridad de material antigolpe.