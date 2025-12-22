Tecnología La burbuja de la IA en preguntas y respuestas de Jason Furman, por Bloomberg Redacción 22/12/2025 1 minute readComparte esto: Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva) WhatsApp Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva) Telegram Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva) Imprimir Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva) Correo electrónico La burbuja de la IA en preguntas y respuestas de Jason Furman, por Bloomberg La burbuja de la IA en preguntas y respuestas de Jason Furman, por Bloomberg Preocupa que no estemos tan preocupados por la burbuja de la IANota original en: GIZMODO Tags: TecnologíaNavegación de entradasAnterior: La Municipalidad entregó 157 millones de pesos a escuelas de la ciudadComentariosCancelar respuesta Historias relacionadas 1 minute read Tecnología El vehículo eléctrico de estilo microbús de Volkswagen no regresará en 2026 Redacción 21/12/2025 0 1 minute read Tecnología El nuevo sistema hipersónico ruso que reduce drásticamente los tiempos de ataque en Europa Redacción 20/12/2025 0 6 minutes read Inteligencia Artificial Un robot del tamaño de un insecto está aprendiendo a volar Redacción 19/12/2025 0