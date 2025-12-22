La Escuelita de Fútbol Municipal estrenó vestuarios y buffet completamente renovados



La Municipalidad puso en valor los vestuarios local y visitante con sus respectivos baños y duchas, realizó tareas de pintura y renovó toda la instalación eléctrica, con la activación de luces led. Además concretó la restauración total del espacio que funciona como buffet.

Este sábado se inauguró la obra de remodelación integral de los vestuarios y el buffet de la Escuelita de Fútbol Municipal, ubicado en el Polideportivo Municipal de San Lorenzo. Los espacios, completamente renovados, se presentaron al público en un encuentro, encabezado por el intendente Leonardo Raimundo, en el que además recibieron reconocimientos los diferentes planteles de la institución.

El intendente Leonardo Raimundo destacó la importancia de la obra, que optimizó las instalaciones de un predio que presenta una intensa actividad deportiva.

Además destacó el desarrollo en obras que los últimos años ha experimentado el Poli. En este sentido, mencionó la incorporación del parque acuático más grande de la región, la apertura de canchas de tenis y pádel, de un skate park y de nuevos baños, así como la realización de mejoras en todos los sectores.