Hay una sospecha de la OTAN de que Rusia estaría desarrollando nubes orbitales de esquirlas para desactivar satélites Starlink, y de ser cierto el riesgo sería mucho más grande



Resulta alarmante lo que halló la inteligencia, pero hay expertos en seguridad espacial que no creen que Rusia corriera un riesgo tan errado

Nota original en: GIZMODO