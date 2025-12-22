El 6 de enero comenzará el Circuito Escolar para el próximo ciclo lectivo



El control médico de ingreso escolar consiste en la verificación y la colocación de vacunas, y en la realización de chequeos pediátricos, cardiológicos y odontológicos a alumnos de los niveles primario y secundario. Los turnos se tramitan personalmente en el CIC (Belgrano 1801) o vía Whatsapp, en contacto con el teléfono 3476 242593.

La Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente de la Municipalidad de San Lorenzo informó que desde el 6 de enero próximo y hasta fines de abril brindará el servicio de Circuito Escolar en el CIC de de barrio Mitre (Belgrano 1801).

Los turnos ya se pueden tramitar, de 7 a 17 h, tanto de forma personal en el establecimiento, como vía Whatsapp en contacto con el teléfono 3476 242593.