Cada 23 de diciembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1881 – JUAN R. JIMÉNEZ. Nace en el municipio de Moguer (Huelva, España) el poeta español Juan Ramón Jiménez. Ganó el Premio Nobel de Literatura de 1956 por el conjunto de su obra, en la que destacan Platero y yo y Poemas mágicos y dolientes.

1925 – BOCA RIVER. En la era amateur del fútbol argentino se registra la máxima goleada en la historia de los superclásicos: Boca Juniors vence por 6 a 0 a River Plate. El “millonario” sufrió la baja por lesión de tres jugadores. El árbitro pitó el fin del partido cuando faltaban siete minutos de juego reglamentario.

1951 – ENRIQUE S. DISCÉPOLO. A la edad de 50 años muere en Buenos Aires el músico, compositor, dramaturgo y cineasta Enrique Santos Discépolo, autor de los célebres tangos Cambalache, Yira Yira, Uno y Cafetín de Buenos Aires, considerados “fundamentales” en la historia del género del 2×4.

1964 – EDDIE VEDDER. Nace en la ciudad de Evanston (Illinois, EEUU) el músico y compositor estadounidense Eddie Vedder (Edward Louis Severson), líder y vocalista de la banda Pearl Jam y uno de los creadores del grunge, subgénero del rock.

1967 – ROLLING STONES. The Rolling Stones publican en el Reino Unido el disco simple She ‘s a rainbow. La canción es considerada como la más bonita y menos característica de las escritas por la banda británica de rock.

1972 – CATÁSTROFE DE LOS ANDES. En un cerro de la localidad Los Maitenes de Curicó (Mendoza) concluye el rescate de los 16 sobrevivientes a la caída de un avión de la Fuerza Aérea uruguaya en la cordillera de Los Andes con 45 pasajeros y tripulación. Entre ellos había 19 jugadores del club de rugby Old Christians Club de Montevideo. Habían sido dados por muertos en el siniestro ocurrido el 13 de octubre de 1972. La Tragedia de Los Andes pasó a llamarse Milagro de Los Andes.

1984 – ARGENTINOS JUNIORS. Dirigido por Roberto Saporiti, el equipo de Argentinos Juniors obtiene su primer título en la Primera División del fútbol. Ganaron el Campeonato Metropolitano con la victoria por 1-0 ante Temperley. El gol lo marcó de penal el defensor Jorge Olguín en partido disputado en la cancha de Ferro Carril Oeste.

1986 – PUNTO FINAL. Se sanciona la ley 23.492 de Punto Final que estableció la caducidad de procesos judiciales contra acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura que no hubieran sido llamados a declarar “antes de los sesenta días corridos a partir” de su promulgación, el 24 de diciembre de 1986.

1987 – NIKKI SIXX. El músico y compositor estadounidense Nikki Sixx, bajista de Motley Crue, es declarado muerto durante dos minutos en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU) a causa de una sobredosis de droga, incidente que lo inspiró a escribir la canción Kickstart my heart, la más famosa de la banda de glam metal.

2001 – RODRÍGUEZ SAÁ. El presidente provisional Adolfo Rodríguez Saa es ovacionado en el Congreso de la Nación al anunciar el cese de pagos de la deuda externa a causa de la severa crisis económica del país. Rodríguez Saá, que había tomado licencia como gobernador de la provincia de San Luis, renunció a la jefatura del estado unos días después.

TELAM