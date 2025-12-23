Beneficios para afiliadas y afiliados:

Cajas navideñas para afiliadas y afiliados activos y jubilados

Desde AMSAFE San Lorenzo informamos que se está realizando la entrega de cajas navideñas destinadas a afiliadas y afiliados activos y jubilados. Esto forma parte de una decisión política clara de acompañamiento, reconocimiento y presencia sindical.

En tiempos difíciles, AMSAFE San Lorenzo define estar, acompañar y reconocer a cada compañera y compañero, sosteniendo el vínculo y la defensa de derechos.

La organización sindical es esperanza y también es acción concreta.

Lugares y horarios de retiro de cajas para Jubiladas y Jubilados afiliados/as:

– Capitán Bermúdez: Sede sindical – Santa Fe 293

Lunes a viernes de 9 a 15 h

– San Lorenzo, Puerto General San Martín y Fray Luis Beltrán: Sede sindical – Porteau 369 (San Lorenzo)

Lunes a viernes de 9 a 17 h

– Timbúes: Escuela N.º 217

– Oliveros: Escuela N.º 239

– Serodino: Escuela N.º 257

– Carrizales: Escuela N.º 600

– Andino: Sede sindical – 9 de Julio 521.

Martes y jueves de 10 a 13 h

– Ricardone: Escuela N.° 220.

La entrega se realizará hasta el 29 de diciembre de 2025.

Desde AMSAFE San Lorenzo seguimos reafirmando que la unidad, la organización y la presencia territorial son pilares fundamentales para defender la escuela pública, los derechos de las y los trabajadores de la educación activos y jubilados, y el derecho social a la educación.

CONCURSO DE ASCENSO: MODALIDAD Y PRECISIONES SOBRE LA SELECCIÓN DE VACANTES

El Ministerio de Educación de la provincia informó este 18 de diciembre, la modalidad y brindó precisiones sobre el procedimiento que se llevará adelante en relación a la selección de vacantes para el ofrecimiento del Concurso de Ascenso.

Desde AMSAFE reiteramos la necesidad de que este proceso se desarrolle con claridad y garantías, respetando los derechos de las y los aspirantes y asegurando igualdad de condiciones para todas y todos.

MODALIDAD Y PRECISIONES EN EL SIGUIENTE ENLACE

https://www.amsafe.org.ar/concurso-de-ascenso…/

24 y 31 DE DICIEMBRE ASUETO ADMINISTRATIVO

Desde AMSAFE informamos que a través del Decreto 3237/25 del Poder Ejecutivo Provincial, se dispuso asueto administrativo para los días 24 y 31 de Diciembre próximos.

AMSAFE SAN LORENZO DIFUNDE

Escuela de Aldao busca profesores de educación física que estén escalafonados en el año 2025 para trabajar en la Escuela de Verano en el Club de Aldao durante el mes de Enero 2026. Se requieren cubrir cuatro vacantes.

Interesados comunicarse al 3415316946

PROPUESTAS TURÍSTICAS

Desde la convicción de que el turismo y la recreación son un derecho y no un privilegio, AMSAFE impulsa y acompaña propuestas de turismo con una mirada social y accesible, como las que ofrece la Cooperativa de Trabajo Turismo Sostenible Limitada, perteneciente a la CTA T.

Info: https://www.amsafe.org.ar/

NUEVA FUNCIÓN PARA CONSULTAR CONVENIOS Y SERVICIOS PROVINCIALES Y POR DELEGACIÓN

Desde AMSAFE incorporamos una nueva función en nuestra página web que permite a las y los afiliados consultar de manera simple, clara y ordenada los convenios vigentes según la delegación a la que pertenecen.

Esta herramienta fue pensada para facilitar el acceso a la información, permitiendo identificar rápidamente los beneficios y acuerdos disponibles en cada delegación.

De esta manera, seguimos trabajando para mejorar nuestros canales de comunicación y fortalecer el vínculo con nuestras afiliadas y afiliados, garantizando información actualizada, accesible y organizada en todo el territorio provincial.

Seguimos construyendo un sindicato más cercano y presente en cada delegación.

ENLACE INGRESO PLATAFORMA DE SERVICIOS

https://www.amsafe.org.ar/convenios-en-toda-la-provincia/

FORMULARIO PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS PARA AFILIADOS

️ Electrodomésticos, ️ Préstamos, PC, Tablets, etc.

https://forms.gle/HuiszBemVsP2y4YKA

Por una educación pública con dignidad, justicia y derechos para enseñar y aprender.

AMSAFE San Lorenzo con vos, siempre.