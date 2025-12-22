La Municipalidad de Rosario clausuró la semana pasada dos chatarrerías ubicadas en la zona sur de la ciudad, una en Santa Rosa de Lima al 200 y otra en Medici al 4700.

Con estas intervenciones, ya son 51 las sanciones aplicadas a este tipo de comercios en lo que va de 2025, según datos oficiales.

Los procedimientos se enmarcan en una serie de controles que el municipio viene realizando junto con la Policía de Santa Fe, orientados a verificar las condiciones de funcionamiento de estos locales y, en particular, la procedencia del material acopiado. En ese contexto, la Secretaría de Control también presentó 26 denuncias penales contra establecimientos que continuaron operando pese a haber sido clausurados con anterioridad.

De acuerdo con la información municipal, las 51 intervenciones realizadas este año incluyen 15 clausuras y 36 reimplantes. Las denuncias penales se efectúan cuando, en una reinspección, los agentes constatan que el local volvió a funcionar tras retirar la faja de clausura, lo que configura una desobediencia a la autoridad.

Los operativos se originan tanto a partir de denuncias de vecinos como de controles de rutina programados por distrito. En ellos participan distintas áreas municipales, como Inspección de Comercio, Industria y Servicios y Control Urbano, junto a la fuerza policial provincial. Mientras el municipio inspecciona las condiciones de seguridad e higiene, la policía se encarga de verificar el origen de los materiales.

Durante 2024, en el marco de este mismo esquema de controles, se secuestraron más de 20 toneladas de materiales de presunta procedencia irregular y se detuvo a 31 personas vinculadas a estos establecimientos. Además, se presentaron 25 denuncias penales ante la Justicia.

El trabajo conjunto entre el municipio y la provincia se intensificó desde febrero del año pasado, cuando ambas administraciones firmaron un convenio de cooperación para coordinar acciones destinadas a prevenir delitos asociados al robo y comercialización de cobre, metales y otros bienes. ​ ROSARIOPLUS