Cada 22 de diciembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1949 – MELLIZOS GIBB. Nacen en la ciudad de Douglas (Isla de Man, Reino Unido) los mellizos Robin y Maurice Gibb, quienes junto a su hermano Barry formaron la banda británica Bee Gees, uno de los grupos más exitosos de la música pop y disco del siglo XX.

1966 – FAVIO POSCA. Nace en la ciudad bonaerense de Mar del Plata el actor y humorista Favio Posca, quien alcanzó gran popularidad con su personaje El perro. Realizó cine, teatro y televisión.

1971 – ROSARIO CENTRAL. Con Ángel Labruna en la dirección técnica, Rosario Central gana su primer título en Primera División al vencer por 2-1 a San Lorenzo de Almagro en la final del Campeonato Nacional 1971. El partido se jugó en el estadio de Newell ‘s Old Boys, clásico rival del equipo “canalla”. Los goles de Rosario Central los marcaron Roberto Gramajo y Juan Carlos Colman, mientras que Héctor Scotta descontó para el «Ciclón».

1976 – BOCA RIVER. El Boca Juniors dirigido por Juan Carlos “Toto” Lorenzo gana el Campeonato Nacional 1976 al vencer a River Plate por 1-0 con gol de tiro libre del defensor Rubén “Chapa” Suñé en el clásico disputado en el “Cilindro” de Racing Club de Avellaneda.

1983 – INDEPENDIENTE RACING. En la última jornada del Torneo Metropolitano 1983, Independiente gana el campeonato al vencer por 2-0 a Racing Club, que había descendido a la Primera B. Los goles del “rojo” los marcaron Ricardo Giusti y Enzo Trossero.

1987 – LUCA PRODAN. A la edad de 34 años muere en Buenos Aires el músico y compositor italiano Luca Prodan, vocalista y cofundador de la banda de rock Sumo. Radicado en Argentina a comienzos de la década de 1980, Prodan se convirtió en ícono de la cultura del rock nacional.

1989 – SAMUEL BECKETT. A los 83 años muere en París el escritor, poeta y dramaturgo irlandés Samuel Beckett, figura clave del teatro del absurdo y uno de los autores más influyentes del siglo XX. Es una de las figuras del experimentalismo literario. Su obra más conocida es el drama Esperando a Godot.

1989 – PUERTA DE BRANDENBURGO. Después de la caída del Muro de Berlín, se abre un puesto fronterizo en la Puerta de Brandenburgo en la ciudad de Berlín, símbolo de la unificación de Alemania que se concretaría en 1991 dentro del proceso que marcó el fin de la Guerra Fría con la disolución de la comunista Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

2001 – ADOLFO RODRIGUEZ SAÁ. La Asamblea Legislativa elige al gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, como Presidente de la Nación interino en reemplazo de Fernando De la Rúa, quien había renunciado dos días antes en medio de una severa crisis socioeconómica. Rodríguez Saá declaró el cese de pagos de la deuda externa y renunció una semana después de su nombramiento.

2002 – JOE STRUMMER. A los 50 años muere en el condado inglés de Somerset el músico y compositor británico Joe Strummer (John Graham Mellor), vocalista y guitarrista de la banda de punk The Clash, con la que grabó siete discos.

2014 – JOE COCKER. A la edad de 70 años muere en el pueblo de Crawford (Colorado, EEUU) el músico y cantante británico Joe Cocker, quien alcanzó fama mundial con su voz de tono áspero y su versión de la canción With a little help from my friends, de la legendaria banda de pop rock The Beatles.

TELAM