La Municipalidad de San Lorenzo realizó más de 2.700 traslados de pacientes a efectores de salud



Durante 2025, los servicios se brindaron tanto a nosocomios locales como extrajurisdiccionales, permitiendo que los vecinos accedieran a diversas consultas y tratamientos. Los traslados se solicitan vía WhatsApp en el 3476 302538.

En 2025 la Secretaría de Salud y Preservación del Medio Ambiente realizó 2.711 traslados gratuitos a efectores de salud.

Los servicios se realizaron a nosocomios locales y extrajurisdiccionales, como el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y diferentes sanatorios de la ciudad de Rosario, entre otros.

Gracias a esta prestación, los pacientes pudieron realizar interconsultas para oncología, tratamientos de diálisis y consultas con diversos especialistas.

“Este servicio refleja una política pública sostenida, que pone el foco en garantizar el acceso a la salud a quienes deben trasladarse de manera periódica o a otras ciudades para continuar sus tratamientos. Son costos que mucha gente no puede asumir y de los que se hace cargo la Municipalidad”, expresó el secretario de Salud y Preservación del Medio Ambiente, Eduardo Ros.

Los interesados en acceder a los traslados deben comunicarse vía WhatsApp al teléfono 3476 302538.