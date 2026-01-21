La provincia de Santa Fe confirmó dos casos positivos de gripe A H3N2, una variante del virus de la influenza A que ya circula en el país. Los contagios fueron detectados en el departamento Rosario, lo que encendió el alerta sanitario y reforzó las recomendaciones de prevención ante el inicio de la temporada de mayor circulación viral.

Según especialistas, la gripe A H3N2 presenta síntomas similares a los de la gripe estacional, aunque puede manifestarse de manera más intensa. Entre los signos más frecuentes se encuentran fiebre alta, escalofríos, dolor muscular y articular, dolor de cabeza, cansancio extremo, tos seca, dolor de garganta y congestión nasal. En algunos casos, especialmente en niños y adultos mayores, también pueden aparecer síntomas digestivos como náuseas, vómitos o diarrea.

El contagio se produce principalmente a través de las gotitas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar, así como por el contacto con superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca, nariz u ojos. Los espacios cerrados y poco ventilados favorecen la propagación del virus.

Desde el sistema de salud recomiendan mantener las medidas de prevención habituales: vacunación antigripal, lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes y evitar el contacto estrecho con personas que presenten síntomas. Ante cuadros compatibles, especialmente en personas de riesgo, se aconseja realizar una consulta médica oportuna. ​ ROSARIOPLUS