En la primer media hora de esta impresionante entrevista, realizada por Marcello Ascani, el inventor del microchip cuenta sus inicios con los transistores de mediados del siglo 20 y la revolución digital que cambió y sigue transformando nuestra civilización.

En su carrera fundó varias empresas clave. Fue inventor también del «touchpad» y del «touchscreen» que usamos a diario en nuestros celulares.

Ya en este nuevo siglo y milenio, enfrentado a los desafíos de la Redes Neuronales en el inicio de la industria de la inteligencia artificial, hubo un punto en que su interés se enfocó en entender más sobre el funcionamiento de la conciencia…

Faggin expresa que su transformación personal más importante dio un gran salto a partir de una experiencia extraordinaria con la Fuerza y la sucesión de comprensiones en ese estado alterado de conciencia de gran lucidez… «Una energía enorme salía de mi pecho» relató y desde esa experiencia propia concreta y conmocionante, entró en una nueva etapa de investigación en la que relaciona la física clásica, la física cuántica y las transformaciones de la energía. (Desde el minuto 28)

VIDEO: Original en italiano. Puede activar los subtítulos en español.

Temas en este video que recomendamos mirar completo:

00:00 ¿Quién es Federico Faggin?

01:30 Infancia y aeromodelismo

03:20 Secundaria y Olivetti

04:50 Universidad y SGS Fairchild

07:30 Cómo funciona el MOS

11:04 El microprocesador con Intel

17:00 Zilog

20:50 Cygnet Technologies

23:40 Synaptics

28:20 Foveon

29:08 Estudios sobre la consciencia

33:57 La experiencia extraordinaria

38:45 Fisicalismo y consciencia

Si lo mira en youtube podrá elegir pista de audio en español.