La Municipalidad brinda asesoramiento e inscribe al Boleto Educativo
El servicio se brindará los lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 h en el Centro Cultural, con plazo abierto hasta el 31 de mayo. Los alumnos, docentes y asistentes escolares interesados deberán llevar DNI y tarjeta Sube. El trámite debe renovarse anualmente.
Desde este 26 de enero, la Municipalidad de San Lorenzo brinda asesoramiento e inscribe a alumnos y docentes interesados en acceder al Boleto Educativo. La tarea, a cargo de la Coordinación de Juventudes, se llevará a cabo los lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 h en el Centro Cultural (Entre Ríos 510), con plazo abierto hasta el 31 de mayo.
El Boleto Educativo tiene por objeto garantizar la llegada de estudiantes, docentes y asistentes escolares a los establecimientos educativos de toda la provincia, eliminando así una potencial barrera de acceso a la educación. Con este fin, el Estado provincial se hace cargo del costo completo del viaje.
Son beneficiarios alumnos y alumnas regulares de los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario; docentes y asistentes escolares de instituciones educativas provinciales. Para realizar el trámite, que debe renovarse anualmente, deberán presentar DNI y tarjeta Sube.
La gestión también se puede hacer desde casa, a través de www.santafe.gov.ar/boletoeducativo.