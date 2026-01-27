Historias relacionadas

Modernización normativa: eliminan el libro de movimientos de carne que se usaba desde 1982

Modernización normativa: eliminan el libro de movimientos de carne que se usaba desde 1982

Redacción 27/01/2026
Argentina se tatúa: 6 de cada 10 personas ya tienen al menos uno

Argentina se tatúa: 6 de cada 10 personas ya tienen al menos uno

Editor 26/01/2026
Excelencia genética: “Blancanieves”, otra vaca argentina elegida como la mejor del mundo en su raza

Excelencia genética: “Blancanieves”, otra vaca argentina elegida como la mejor del mundo en su raza

Redacción 26/01/2026