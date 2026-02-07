PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad.

Estamos en una encrucijada de civilización, enfrentando contradicciones que no pueden ser resueltas por la misma lógica que las creó. Estamos tratando de responder al futuro de la humanidad con una mentalidad heredada del pasado.

“La vida es lo que sucede cuando estás ocupado haciendo otros planes.” – John Lennon

Vivimos en la época más materialista de la historia. Todo gira en torno a la producción, la fabricación de objetos. Fábricas, almacenes, urbanizaciones, coches, películas, vídeos, centros de datos. Incluso las iglesias están cada vez más objetivadas: fabrican la fe. Las escuelas se convierten en fábricas para los trabajadores del mañana y sus jefes.

Los partidos políticos se han convertido en el brazo de marketing de estas estructuras materialistas. Solo tenemos que mirar el programa más progresista ofrecido en la última campaña por la alcaldía en la ciudad de Nueva York para ver el problema de la “izquierda” contemporánea en pocas palabras.

Zohran Mamdani fue elegido gracias a una plataforma audaz y centrada en la accesibilidad. Su campaña argumentó que la ciudad de Nueva York se había vuelto demasiado cara para los residentes comunes. Su programa prometió congelamientos de los alquileres de los apartamentos estabilizados, la construcción de 200,000 casas asequibles, autobuses urbanos gratuitos y tiendas de comestibles de propiedad de la ciudad, cuidado infantil ampliado y un salario mínimo más alto, todo financiado a través de un aumento de los impuestos a las corporaciones y los residentes más ricos. En conjunto, estas propuestas tenían como objetivo hacer la vida más asequible, equitativa y sostenible para los neoyorquinos de la clase trabajadora.

Y sin embargo, ¿dónde están los seres humanos en todo esto? ¿Dónde está el espacio para crecer, para florecer, para desarrollar significados?

No hay planificación humana en sus propuestas, solo planificación urbana. Diseñamos calles y viviendas, luego empujamos a las personas a adaptarse a los entornos que hemos construido, en lugar de dar forma a los entornos en torno al desarrollo interno de la vida humana.

La realidad es que a la gente, desde Los Ángeles hasta Beijing, se les pide que se adapten a un mundo formado por una mentalidad materialista, uno nacido de la industrialización. Pero la mayor parte de nuestro sufrimiento, confusión y desafíos futuros no pueden resolverse con esa mentalidad. Nuestro futuro no depende de producir más y mejores objetos.

Tengo colegas que tienen más de 70 años y continúan trabajando, no por razones económicas, sino porque no tienen nada más que hacer con sus vidas. Las tasas de suicidio continúan aumentando, lo que revela un problema más profundo. Los expertos citan “múltiples factores convergentes” que conducen a la desesperanza. La angustia existencial ahora se enmarca como un problema de salud mental: si no puedes adaptarte al mundo materialista, entonces algo está mal con tu mente.

Este análisis no solo es insuficiente, sino que está mal

La cuestión es concreta y seria para el futuro de la humanidad. Imaginen a China después de dos o tres generaciones de desarrollo tecnológico y económico ininterrumpido. ¿Qué sucede con la vida humana una vez que la supervivencia ya no es el problema central? La mentalidad materialista teme a la inteligencia artificial porque amenaza los empleos, pero no ve la oportunidad en esto: al liberar a los seres humanos de la alienación material, permitirles reorientar su energía hacia el significado, la creatividad y la transformación.

Nos encantan los perros, pero los humanos no son perros. Cuando un perro se mira en un espejo, no se reconoce a sí mismo. Un humano lo hace. Un ser humano ve el cambio, el envejecimiento, la pérdida y la continuidad. Un humano pregunta: ¿Qué me ha pasado? Innumerables pensamientos emergen frente a un espejo porque la conciencia se refleja a sí misma.

Ahora imaginen un movimiento político que establece abiertamente que los seres humanos no nacen con una esencia o propósito predefinido, que existimos primero y creamos significado a través de nuestras elecciones y acciones. Imaginen a un candidato diciendo que la cuestión política más importante es el significado de la vida. Imaginen escuelas donde los planes de estudio se construyen en torno a las cualidades, talentos y vocaciones internas de cada estudiante, y cómo estos pueden contribuir a transformar el mundo.

Hoy, lo contrario es cierto. Muchas de las empresas más innovadoras son creadas por personas que abandonan las instituciones diseñadas para estandarizarlas.

La debilidad central de la izquierda hoy es su incapacidad para adaptarse. Sigue enmarcada por las categorías del siglo pasado: lucha de clases, unidad obrera, movilización de masas, clase obrera, clase media. Pero la pregunta con la que la gente se despierta no es “¿A qué clase pertenezco?” Es “¿Por qué estoy viviendo esta vida y cómo puedo superar mi día?”

Cuando eres joven, trabajas por dinero. Después de veinte años —y dos divorcios— esa explicación se derrumba.

Esto no es antimaterialismo, sino humanismo post-material

Hasta que creemos nuevas estructuras —partidos políticos, espacios sociales, medios de comunicación, arte y formas de entretenimiento— que coloquen el significado existencial en el centro, nuestra era continuará reproduciendo las guerras y destrucciones de la anterior.

Tal vez esto comienza de manera muy simple: pasando menos tiempo viendo noticias en la televisión o navegando interminablemente por eventos que ocurren a mil millas de distancia, y más tiempo observando nuestras propias vidas, pasando nuestros días, sus repeticiones y transformaciones, y preguntando qué sentido tiene todo esto.

No resolveremos la discriminación solo a través de las leyes, sino por la experiencia vivida, encontrando la verdad en que existo porque existes. El derecho a existir no es solo un eslogan; es un hecho de la vida.

David Andersson

Fuente: PRESSENZA.COMLeer más