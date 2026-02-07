Newell’s Old Boys recibe, este sábado por la noche, a Defensa y Justicia en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, por la 4.ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

El partido comenzará a las 22:15 horas, será dirigido por Felipe Viola (VAR: Juan Pafundi) y televisado por TNT Sports Premium.

La Lepra necesita sumar de a tres para terminar con la mala racha que arrastra desde el torneo anterior y comenzar a pensar en los puestos de arriba de la tabla. Para el partido ante el Halcón de Varela, la dupla Orsi-Gómez piensa mantener el mismo equipo que salió a la cancha en La Bombonera, aunque alguno de los jugadores que se recuperaron de sus lesiones podría aparecer en el once inicial.

En tanto, Defensa y Justicia se encuentra en la séptima posición del grupo A, a dos puntos del líder. El conjunto dirigido por Mariano Soso buscará mantener su solidez defensiva, habiendo recibido cero goles en los tres partidos que jugó por el torneo.

Probables formaciones

Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Sául Salcedo, Nicolás Goitea, Martín Luciano; Rodrigo Herrera, Jerónimo Gómez Mattar, Facundo Guch, Walter Núñez; Matías Cóccaro y Luciano Herrera. DT: Flavio Orsi y Sergio Gómez.

Defensa: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, Nazareno Roselli, Samuel Lucero; Ayrton Portillo, Santiago Sosa Yung, Aarón Molinas; Rubén Botta, Juan Manuel Gutiérrez y Juan Bautista Miritello. DT: Mariano Soso. ​ ROSARIOPLUS