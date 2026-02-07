Historias relacionadas

Amsafé en alerta ante la posible caída de un fondo clave para las escuelas

Amsafé en alerta ante la posible caída de un fondo clave para las escuelas

Editor 06/02/2026
Rosario Challenger: tenista español denunció amenazas antes de un partido clave

Rosario Challenger: tenista español denunció amenazas antes de un partido clave

Editor 05/02/2026
AMSAFE informa: Concurso ascenso. Utiles escolares. Escalafones. Cronograma de Cobro. Turismo Carnaval. Boleto educativo. Horarios Sedes

AMSAFE informa: Concurso ascenso. Utiles escolares. Escalafones. Cronograma de Cobro. Turismo Carnaval. Boleto educativo. Horarios Sedes

Redacción 04/02/2026