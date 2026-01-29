​[[{«value»:»

Desde el último fin de semana, varias zonas del país recibieron importantes caudales de lluvias que constituyen una buena noticia para la campaña gruesa 2025/26.

Por ejemplo, el sur de Córdoba, donde la sequía estaba haciendo estragos en lotes de maíz temprano que directamente fueron destinados a forraje “en pie”, recibió importantes descargas que trajeron un bálsamo para lotes tardíos y de soja, lo mismo que en el norte de La Pampa.

Allí, la Bolsa de Cereales provincial midió precipitaciones de hasta 110 milímetros entre el 24 y el 28 de enero, que lógicamente cambiaron un panorama que se había puesto sombrío.

Pero algunos kilómetros al este de la misma provincia, territorio que forma parte de la denominada zona núcleo, los productores siguen mirando al cielo esperando el alivio que llegue a los suelos.

LA SEQUÍA EN LA ZONA NÚCLEO

Es una de las regiones en las que, según los mapas semanales de reservas de agua que elabora la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA), la “mancha” de la sequía creció en los últimos días.

Suponiendo la demanda típica para esta época del año de un planteo de soja de primera, las regiones bajo reservas escasas o sequía se incrementaron a gran parte de Córdoba, más zonas de Santa Fe y el centro de Buenos Aires, donde paradójicamente hace algunos meses el problema eran las inundaciones.

Del mismo modo, cuando se observan los mapas de precipitaciones de los últimos días del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) queda claro cómo las lluvias esquivaron nuevamente la zona núcleo.

MAL PRONÓSTICO

Para colmo de males, por el lado de los pronósticos para los próximos días tampoco asoman buenas noticias.

La perspectiva agroclimática semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires marca el paso de un frente de tormenta que producirá lluvias muy desparejas, con registros abundantes sobre gran parte del NOA y el NEA, y el oeste y el sur de la región Pampeana; pero dejando a gran parte del área agrícola -fundamentalmente, a la zona núcleo- con registros escasos.

Puntualmente, el informe afirma que:

La mayor parte del NOA, gran parte de Cuyo, la mayor parte de la Región del Chaco, el norte y el centro de la Mesopotamia, el sur y el oeste de la Región Pampeana y la mayor parte del Uruguay experimentará precipitaciones moderadas a muy abundantes (10 a más de 75 milímetros).

experimentará precipitaciones moderadas a muy abundantes (10 a más de 75 milímetros). Habrá focos de tormentas puntuales, que se ubicarán sobre el oeste del NOA, con precitaciones superiores a 150 mm.

con precitaciones superiores a 150 mm. El resto del área agrícola observará precipitaciones escasas (menos de 10 mm), con focos con valores moderados.

EL IMPACTO SOBRE LOS CULTIVOS

Este jueves, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dará a conocer su Panorama Agrícola Semanal (PAS) donde seguramente ahondará en la situación de los cultivos, luego de que la semana pasada ya advirtiera sobre una situación que comienza a preocupar.

En el caso de la soja, por ejemplo, la entidad porteña detalló que la condición hídrica entre adecuada y óptima se redujo en siete puntos porcentuales, principalmente por la falta de humedad sobre el sur cordobés y el oeste bonaerense, lo que derivó en una reducción también de la condición de cultivo entre normal y excelente, que se retrajo 10 puntos.

“En cuanto a la soja de segunda, en los lotes más avanzados se han observado dificultades para cerrar el entre surco”, sentenció.

En maíz, en tanto, relevó “deterioros y pérdidas puntuales tanto de área como de rendimiento en el sur de Córdoba, asociados a la menor disponibilidad de humedad y las altas temperaturas”.

Del mismo modo, en las próximas horas se conocerá el reporte semanal para la zona núcleo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que ya la semana pasada hizo foco en los problemas que se detectan en soja y en maíz.

“Al presente, 6 de cada 10 lotes siguen entre muy buenos y excelentes, pero esa condición cayó 8 puntos porcentuales en la última semana. Los cuadros regulares ganaron 2 puntos y ya explican el 9% del área, mientras que apareció un 1% de lotes en mal estado. La foto general aguanta, pero la situación es tan heterogénea como lo fueron las lluvias desde fines de diciembre”, dijo la BCR hace una semana.

En cuanto a la soja, los lotes en condiciones regulares aumentaron 13 puntos porcentuales en la última semana, hasta totalizar el 15% del área; y el combo de pocas lluvias y calor intenso profundiza la escasez hídrica, que afecta al 20 % del área, mientras que la condición regular ya cubre el 65 %.

“La falta de lluvias que afecta a gran parte de la región núcleo desde fines de diciembre pone en jaque el rinde potencial. El nivel de pérdida dependerá de las lluvias de los próximos siete días”, expresó la entidad rosarina.

Ese aporte hídrico nunca llegó y por eso lo más probable es que el diagnóstico que describan ambas Bolsas este jueves por la tarde no sea positivo y siga restando en una campaña que venía con todo el viento a favor para terminar con una súper cosecha.

