Mucho más que una simple marca en la piel, el callo solar representa un riesgo que debemos conocer. Aprendé cómo convivir responsablemente con él y proteger tu salud de los efectos negativos del sol.

¿Qué es un callo solar?

El callo solar aparece cuando la piel, al estar constantemente expuesta al sol sin protección, se engrosa como una forma de defenderse. Pero en realidad, es una señal de que algo no está bien y de que la piel está siendo afectada.

Cuando hablamos de cuidado de la piel, el sol es un factor que no podemos ignorar. Aunque muchas veces asociamos el bronceado con salud y belleza, lo cierto es que puede ser el inicio de un daño irreversible para nuestra piel.

El callo solar, lejos de ser un factor protector, es una señal de alerta. “No es un protector para la piel en absoluto. Es imprescindible aprender a convivir con él de manera responsable, sobre todo a la hora de exponernos al sol”, explica la Dra. Florencia Rivera (MP.41427/8), médica dermatóloga de SanCor Salud en Línea. Pero, ¿qué significa y cómo nos afecta?

Efectos negativos del callo solar

Fotoenvejecimiento: la exposición solar acelera el envejecimiento de la piel, provocando arrugas, manchas y una textura desigual.

Fotoinmunosupresión: baja las defensas de la piel, haciéndola más propensa a infecciones como herpes o alergias.

Fotocarcinogénesis: este es el efecto más preocupante, el aumento del riesgo de desarrollar cáncer de piel a largo plazo.

“Si hay bronceado, hay daño de ADN, y esto es totalmente irreversible”, advierte la especialista. Y agrega que inclusive las pieles más claras que no se broncean, al quedar enrojecidas tras exponerse al sol, sufren quemaduras solares, lo cual aumenta hasta 20 veces el riesgo de padecer cáncer de piel en el futuro.

Protección responsable

Si bien el sol tiene beneficios, como la producción de vitamina D, no basta con tomar sol y nada más. Tal como lo indica la profesional, es importante adoptar un enfoque integral de cuidado.

Usar protector solar: tal como lo indica la Dra. Florencia Rivera, los estudios más recientes confirman que seguimos sintetizando vitamina D incluso al usar protectores solares.

Priorizar la prevención: evitá exponerte durante las horas pico (10 a.m. a 4 p.m.), usá gorras/sombreros, ropa adecuada y lentes de sol.

Adoptar un estilo de vida saludable: dormir bien, mantener una alimentación antiinflamatoria y actividad física.

Consultar a un especialista: estar informado y tener un profesional de confianza es imprescindible para prevenir lesiones y eliminar dudas. En SanCor Salud, contás con el servicio de telemedicina Salud en Línea, 100% online y sin costo adicional, donde profesionales pueden ayudarte estés dónde estés y sin largas colas o esperas.

Ingresá a https://goo.su/rOfGZVp y conocé más.

Callo solar: el enemigo silencioso de tu piel | Vida y Salud.

Nota original: vidaysalud.com