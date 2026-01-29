El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (N° 941/2025) que transforma el sistema de inteligencia argentino y otorga mayor poder y autonomía a los espías. Entre otras funciones, los agentes podrán detener y arrestar personas, una potestad hasta ahora prohibida por ley.

El mismo dice que podrán hacerlo, incluso, sin orden judicial. El Decreto también dispone que todos los altos funcionarios a cargo de organismos estatales deberán aplicar medidas de contrainteligencia.

Milei dispuso modificaciones al régimen de inteligencia sin pasar por el Congreso nacional. El último día de 2025 firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicó y entró en vigor.

En este contexto, Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), quiere que el Concejo Municipal de Rosario expresa su enérgico repudio y rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 941/2025 por constituir una medida regresiva, autoritaria y contraria al Estado de Derecho. “Concentra poder de manera ilegítima, elimina controles republicanos esenciales y somete a la ciudadanía a un aparato de inteligencia con facultades exorbitantes y discrecionales. Su vigencia amenaza las libertades públicas, la privacidad y la convivencia democrática”, opinó.

El proyecto de Gigliani también establece que el Concejo adhiera al llamado para su inmediato rechazo por parte del Congreso de la Nación y exhorta a todas las instituciones democráticas a defender las garantías constitucionales y los Derechos Humanos vulnerados por esta normativa. ​ ROSARIOPLUS