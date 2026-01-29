La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP) de la Nación formalizó este jueves la distribución del cupo de 19.956,3 toneladas de carne vacuna deshuesada (enfriada o congelada) con destino a los Estados Unidos.

Se trata del cupo anual de 20.000 toneladas que el país norteamericano otorga a la Argentina para exportar bajo condiciones arancelarias preferenciales.

Si bien a fines del año pasado el presidente Javier Milei anunció que su par norteamericano, Donald Trump, había aprobado ampliar esa cuota hasta 80.000 toneladas, de eso aún no hubo novedades concretas.

CARNE RUMBO A ESTADOS UNIDOS

Lo cierto es que, por ahora, sigue vigente el cupo actual que, diferente a la Cuota Hilton que va de julio a junio de cada año, se reparte por un ejercicio calendario.

Lo que sí es igual al cupo que va a la Unión Europea y a Gran Bretaña es que los beneficiarios son dos grandes grupos: la Industria (frigoríficos) y los Proyectos Conjuntos (asociaciones de productores).

De acuerdo al documento oficial, la categoría Industria absorbió la mayor parte del beneficio con 19.000 toneladas, agotando por completo el cupo disponible para este sector.

Por su parte, los Proyectos Conjuntos recibieron 1.000 toneladas, de las cuales quedó un pequeño remanente de 43,6 toneladas que integrarán un “Fondo de Libre Disponibilidad”.

Entre las novedades de este ciclo, se destaca el tratamiento de Grupo Económico otorgado a las firmas Black Bamboo, Frigorífico Alberdi, Mattievich y Carnes Pampeanas. Esta decisión permitirá a las empresas ejecutar sus toneladas asignadas de manera indistinta en cualquiera de sus plantas, otorgándoles una mayor flexibilidad operativa.

Por otro lado, no todos los postulantes lograron acceder al mercado estadounidense. La resolución detalla que cuatro empresas fueron desestimadas:

Grupo Tresnal SRL: quedó fuera por no estar habilitado para exportar a Estados Unidos

quedó fuera por no estar habilitado para exportar a Estados Unidos Frigorífico Villa Olga SA: no cumple con el antecedente de exportación mínimo de un año requerido.

no cumple con el antecedente de exportación mínimo de un año requerido. Agropecuaria Santa María SRL y San Pedro Agropecuaria SAS: fueron sancionadas con la exclusión por haber renunciado al 100% de su cuota en el ciclo anterior (2025), una falta que, según el reglamento, inhabilita la participación por el término de uno a dos años.

Por otro lado, también la resolución contempla una situación especial para Frigorífico Gorina S.A.I.C: cabe recordar que, en febrero del año pasado, la empresa sufrió un siniestro en su planta de elaboración, por lo que el Gobierno le otorgó una autorización excepcional para operar en instalaciones de terceros.

Esto permitirá que la firma no pierda su capacidad exportadora mientras recupera su infraestructura propia, siempre y cuando las plantas alternativas cumplan con los requisitos sanitarios del Senasa y las autoridades de EE.UU.

CARNE A EE.UU: LOS MAYORES BENEFICIARIOS

En este contexto, los mayores beneficiarios, en el caso de los frigoríficos, son los siguientes:

Swift Argentina: 2.717,623 toneladas

2.717,623 toneladas Frigorífico Rioplatense: 1.959,346

1.959,346 Frigorífico Gorina: 1.655,731

1.655,731 Arre Beef: 1.617,717

1.617,717 Quickfood: 1.464,302

El listado completo:

Mientras que en proyectos conjuntos, los mayores cupos se los llevan:

Malefu Agropecuaria: 85,935

85,935 Abuelo Julio SA: 77,688

77,688 Carnes Vireyes: 77,341

77,341 Carne Hereford SA: 64,554

64,554 Asociación Argentina de Angus: 50,551

El listado completo:

Con información de INFOCAMPO

